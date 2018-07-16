Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и халатность стали причиной паводков в ВКО

Усть-Каменогорск. 16 июля. КазТАГ — Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и халатность стали причиной паводков в Восточно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры регионы.

«По итогам проведенного сотрудниками прокуратуры анализа паводковой ситуации, сложившейся весной текущего года, был установлен ряд ключевых факторов, способствовавших паводкам и повлиявших на ЧС в регионе», — говорится в сообщении в понедельник.

«В первую очередь, за исключением сложившихся погодных условий, это ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и халатность ответственных лиц», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в этом году по области подтопленными оказались 1400 жилых домов, эвакуировано более 3 тыс. человек. Основными зонами паводков стали Глубоковский, Шемонаихинский и Зыряновский районы, а также города Усть-Каменогорск, Аягоз и Семей.

«По городу Семею необоснованное увеличение Ертисской бассейновой инспекции сброса воды с Шульбинской ГЭС до 1800 куб.м/с привело к образованию заторов, было затоплению 290 жилых домов и 437 дачных участков, а также повреждению имущества РГП «Қазақстан су жолдары». По данному факту ведется досудебное расследование», — рассказали в прокуратуре.

Также, по данным ведомства, в населенных пунктах не проводилась работа по отводу поверхностных талых вод путем устройства защитных сооружений (дамб, насыпей, водоотводных каналов), по расчистке русел рек, водопропускных труб, канально-арычных и дренажных систем и подготовке имеющейся специализированной техники для откачки воды.

Помимо этого, отмечено снижение качества заблаговременных противопаводковых мер и недостаточная материально-техническая оснащенность органов гражданской защиты. К примеру, во время паводка не хватило мотопомп. Всего их было 85 единиц, в среднем на 4 города и 15 районов приходилось всего по 2-3 устройства, перекачивающих большие объемы воды. Еще одним фактором паводков является застройка домов без учета гидрологии местности, водоохранных полос и зон.

«Не менее важный аспект – отсутствие конкретной правовой регламентации и четкого алгоритма проведения противопаводковых мер. В связи с чем, уполномоченным органам предложено принять меры по разработке соответствующих правовых актов, регулирующих порядок действий по недопущению и предотвращению всех стихий природного характера. Кроме того, рекомендовано наладить порядок взаимодействия между местными исполнительными органами, департаментом по ЧС и заинтересованными лицами при регулировании стоков воды, а также обследования стокоформирующих зон. Поставить на особый контроль вопрос устранения выявленных в этом году проблемных зон, составить план контроля и ответственных за исполнение рекомендаций, тем самым подготовиться к весне 2019 года и не допустить чрезвычайной ситуации», — заключили в пресс-службе.