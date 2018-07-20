Снятие Касымова – это пар в свисток 20.07.2018 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 66 0 Пётр Своик об убийстве Дениса Тена в зеркале системы Похожие материалы: Задержанный по факту убийства Дениса Тена подозреваемый дал признательные показания Задержан подозреваемый по факту убийства Дениса Тена Полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена Пётр Своик: «Безобразие с пенсионкой есть кому поддерживать» Искать устраивающее стороны решение назвал главным председатель Верховного суда РК после примеров с убийством и гранатой в акимате