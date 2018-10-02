«Геноцид казахского народа»: кого в этом обвиняют и кому это выгодно?». «Жана Казахстан», оговорки по Фрейду и выборы». «Казахстанским медвузам нужно ужесточить методы отбора студентов». «Как побороть коррупцию в образовании»

Сетевой Казахстан 2 октября 2018г.

SAYASAT . ORG . «График президента. Итоги сентября» — В сентябре Нурсултан НАЗАРБАЕВ сделал 52 больших дела. И хотя релеватность в информационном поле получили кадровые перестановки, но эта взаимосвязь не отражает объем сентябрьского кейса – президентский борт преодолел около 12 тысяч километров, провел больше 15-ти часов в воздухе. В целом открытие политического сезона прошло на марше.

CARAVAN . KZ . ««Геноцид казахского народа»: кого в этом обвиняют и кому это выгодно?» — В последнее время в соцсетях, СМИ и других источниках периодически всплывают публикации, авторы которых заявляют, что некоторые из исторических личностей в тот или иной период совершали «геноцид казахского народа». И если же приверженцами столь громких изречений зачастую выступают квазиспециалисты, то компетентные историки считают подобные мнения недостоверными, смехотворными и даже несущими в себе некие политические побуждения.

Дмитрий ВЕРХОТУРОВ — Эту тему часто поднимают и в политических целях. Насколько я могу судить, главным образом для того, чтобы решительно порвать с Россией (и выставить ей какие-нибудь претензии, вроде того, как это делают Литва, Латвия и другие страны Восточной Европы), полностью перейти на проевропейскую политику. Без этой смены политической ориентации вообще поднимать эту тему, не говоря уже о придании ей политизированной окраски, бессмысленно.

«Начнется ли торговая война между Казахстаном и Россией» — Казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ объяснил, чем вызвано обострение отношений между Россией и Казахстаном в экономической сфере, а также рассказал, во что это может вылиться — Но устраивать торговые войны ни наша сторона, ни российская не могут себе позволить в силу большого количества двусторонних договоренностей. Поэтому в России есть Роспотребнадзор, Россельхознадноз, в Казахстане – Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей, которые такого рода заявлениями обмениваются. И обычно идут переговоры либо по взаимному снятию ограничений, либо по урегулированию этих вопросов. Такие переговоры идут достаточно долго, в связи с чем в СМИ начинает идти накал страстей. За последние годы такими заявлениями обменивались и по поводу угля, и по бензину, и по вагонам…

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – ««Жана Казахстан», оговорки по Фрейду и выборы» — Начало нового политического сезона в Казахстане было ознаменовано не только долгожданными перестановками в высших эшелонах власти, но и активизацией протопартийных проектов, в частности форума «Жана Казахстана», который достаточно внятно заявил о своих амбициях оформиться в виде политической партии и принять участие в парламентских выборах. Причем их необычная для неповоротливых национал-популистов активность наводит на мысль о том, что эти выборы могут состояться досрочно и в ближайшей перспективе… Примечательно, что все последние заявления Форума просто кишат оговорками по Фрейду.

TIME . KZ . «А Касымов, как всегда, не при делах?..» — Министерство внутренних дел Казахстана оперативно отреагировало на публикацию в газете “Время” о закупе оказавшихся никому не нужными вертолетов Ми-34С за баснословные деньги — 800 тысяч долларов за каждый. Отдуваться перед нашим корреспондентом за шефа пришлось его заместителю Юрию ИЛЬИНУ. Впрочем, это вполне логично: это сейчас Юрий Викторович заместитель министра внутренних дел, а в те годы, когда приобретались вертолеты, он трудился замначальника алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям… Наконец, в 2017 году вертолеты выставили на торги, которые прошли по голландскому методу — на понижение. В итоге алматинские власти выручили чуть более двух миллионов тенге за каждый вертолет. Покупателем, по словам Юрия Ильина, стало частное лицо — гражданин Казахстана.

«Деньги счёт любят» — Мы продолжаем участвовать не только в обсуждении, но и в подготовке обновленного варианта законодательства в сфере ЖКХ & КСК. Да, именно так — подготовке! Потому что этой очень актуальной для миллионов казахстанцев теме наша газета за три минувших года посвятила, пожалуй, наибольшее количество материалов, чем любое иное издание республики. Поэтому очень надеемся, что мнение “Времени” и советы наших экспертов будут услышаны непосредственными разработчиками нового профильного законопроекта.

«Давай, до свидания, маманя!» — Тревожная тенденция складывается в Алматинской области. Женщины бросают не только мужей, но и детей. Отцы-одиночки намерены объединиться, чтобы сообща защищать свои интересы.

AZATTYQ . ORG . «Почему в Казахстане сложно получить разрешение на митинг» — Житель Алматы, не добившись разрешения властей на проведение митинга на отведенном для таких мероприятий месте, подал в суд на акимат города и проиграл. Гражданские активисты обеспокоены сложностью получения разрешения на проведение мирных собраний. Они отмечают ужесточение наказания за несанкционированные митинги.

CAMONITOR . KZ . «Мурат Машкенов: «Решения нового руководства ФПРК противоречат сути профсоюзного движения»» — В последнее время в профсоюзном движении Казахстана складывается непростая ситуация. Речь идет о возникающих конфликтах, неправомерном использовании административного ресурса, нарушении законодательства, регулирующего эту сферу общественных отношений. О причинах такого положения вещей и других аспектах жизни отечественных тредюнионов мы беседуем с генеральным секретарем Казахстанской конфедерации труда Муратом МАШКЕНОВЫМ.

FORBES . KZ . «Министр Биртанов: Мы все земляки и друзья, но правила нужно соблюдать» — Насколько выгодно идти бизнесу в сектор здравоохранения и как будет развиваться рынок частных медицинских услуг, в интервью рассказал министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ — Госсектор консервативно боится. 85% госпредприятий переданы на право хозяйственного ведения, это достаточно большая степень свободы. По сути, это уже коммерческие предприятия, у которых собственник — акимат. Но какой штат, каких специалистов, какую структуру и какой размер оплаты труда будет — определяет сама больничная организация. Здесь, к сожалению, реальность такова, что главврачи и директоры клиник не умеют этого делать. Поэтому нужно обучать, приводить туда профессионалов. Почему мы и начали менять квалификационные требования — чтобы главврачи были не только с медицинским, но и с бизнес-образованием.

Адил ИБРАЕВ — «Что поможет решить проблемы науки в Казахстане» — В целом действующая модель управления наукой показала свою жизнеспособность. Она выполняет сложную задачу – позволяет оптимально распределять финансы по наиболее актуальным для республики научным проектам. В то же время накопленный опыт и постоянная коммуникация с учёными-практиками высветили проблемные моменты, требующие пересмотра некоторых положений действующего законодательства. Считаю нужным остановиться на вопросах, касающихся процесса и сроков проведения конкурсов, финансирования научных исследований и организации работы национальных научных советов (ННС).

INFORMBURO . KZ . Асель ЖУНУСОВА – «Казахстанским медвузам нужно ужесточить методы отбора студентов. У этого есть три причины» — Хочу рассмотреть основные три проблемы, которые ведут к тому, что государство тратит немалые деньги на обучение студентов, большая часть которых не будет практиковать медицину в будущем. Я считаю, что доступность бесплатного образования с примитивным отборочным конкурсом при поступлении, а также моральная неподготовленность школьников к медицине, – корень того, что в поликлиниках и больницах мы видим абсолютно незаинтересованных в чём-либо, злых и обиженных на судьбу врачей, половина из которых к тому же недостаточна квалифицирована.

365 INFO . KZ . «Как побороть коррупцию в образовании» — Известный политолог Марат ШИБУТОВ предложил жесткий способ решения проблем отечественной науки и вузовского образования – «Выложить в интернет все диссертации с 1991 года и проверить на плагиат. Если найден плагиат — лишать ученой степени и звания, с пожизненным запретом на работу в системе образования и научных учреждениях. Если в диссертационном совете найдено больше десяти диссертаций с плагиатом, распускать его, а его членам запретить входить в любые диссертационные советы пожизненно. Так и победим».

SPUTNIKNEWS . KZ . Улугбек ЖООМАРТОВ — «Домашнее обрезание, гадалки и знахари: как родители делают детей бесплодными» — Уважаемые мамочки! Как только вы заметили, что с ребенком творится что-то неладное, бегите к хорошему педиатру, а не к «проверенной» гадалке. В вопросах кормления ребенка самодеятельность не нужна. Чаще советуйтесь с педиатром. Одноразовые подгузники надо менять каждые 2-3 часа — это аксиома, которая не терпит исключений. Даже если спустя это время подгузник не выглядит полным, испарения идут полным ходом. От наших бабушек часто можно услышать, что пеленать надо туго. Так и ребенок будет спать спокойнее, и ноги у него станут ровными, уверены они. Так вот, до добра это не доводит.

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