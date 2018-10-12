Доллар растет, спрос на него — тоже 12.10.2018 16:00 День за днем 194 0 Уже второй месяц долларов выкупают больше, чем сдают в обменники, абсолютно во всех регионах Казахстана. Инфографика Похожие материалы: Доллар к тенге вырос с начала года на 8,3% Сергей Домнин: Казахстан — не столь значительный игрок в мировой торговле, чтобы на него серьезно влияли торговые войны Алматинцы пожаловались на перебои с куриным мясом в магазинах и повышение цен на него 10 вызовов для правительства Сагинтаева. Разрыв между богатыми и бедными растет. Уровень жизни населения падает. Часть 8 Азербайджан явно видит себя новым «старшим братом» Казахстана и считает себя вправе за него принимать решения