Индия продвигается в Центральную Азию своим путем 19.10.2018 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 136 0 Востоковед Лаура Ерекешева о контурах казахстано-индийских отношений Похожие материалы: Индия заинтересована в углублении сотрудничества с Казахстаном в сфере обороны Как наши тюркские «братья» приспосабливают Казахстан к своим нуждам Т56 млн задолжал цементный завод своим рабочим в Жамбылской области На большей части Казахстана в субботу местами пройдут дожди, на юге с грозами Лишь на северо-западе, юге и востоке Казахстана во вторник ожидаются осадки