Куда приведет транзит? 27.03.2019 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 27 0 Политолог Андрей Чеботарев о новой конфигурации политической системы Казахстана Похожие материалы: Токаев и Назарбаев вместе отпраздновали Наурыз мейрамы в Астане Самые длинные в 2019 году выходные ждут казахстанцев на Наурыз мейрамы Токаев поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы Дополнительные пассажирские поезда запустят между Астаной и Павлодаром к Наурыз мейрамы Дальнейшее замедление инфляции приведет к снижению ставок по кредитам