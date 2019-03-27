Наличие общих интересов у РФ и Судана служит гарантом продолжения их сотрудничества, вопреки арестным ордерам Международного уголовного суда (в отношении высокопоставленных суданских политических и военных руководителей) и международным санкциям

Издание Arab Weekly опубликовало аналитическую статью Джона Дейли, американского эксперта по делам России и постсоветских стран, под названием «Russia deepens presence in Sudan» — «Россия углубляет свое присутствие в Судане».

Президент Судана Омар аль-Башир (справа) принимает заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова в Хартуме 16 марта. Фото: AFP

В предисловии к ней говорится так: «Наличие общих интересов у Российской Федерации и Судана служит гарантом продолжения их сотрудничества, вопреки арестным ордерам Международного уголовного суда (в отношении высокопоставленных суданских политических и военных руководителей) и международным санкциям».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Президент Судана Омар аль-Башир по прохождению нескольких месяцев, отмеченных общенациональными протестными выступлениями и требованиями его отставки, объявил о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год, и желает заручиться российской поддержкой для подавления беспорядков.

В январе парламент Судана указал на то, что проект двустороннего военного соглашения наделит Россию возможностью создать в будущем военную базу на суданском побережье Красного моря.

Аль-Хади Адам Муса, глава суданского парламентского подкомитета по обороне, безопасности и общественному порядку, заявил российским СМИ о том, что проект соглашения является всего лишь первым шагом на пути к формированию стратегических отношений.

А если еще принять во внимание заключенный в 2018 году с соседней Эритреей договор о логистике, становится очевидным то, что в запутанной региональной стратегической игре Путин по-прежнему переигрывает Вашингтон.

В Судане якобы так же, как и в Сирии, действуют российские наемники из таинственной группы Вагнера. В конце января Служба государственной безопасности Украины, которая ранее отслеживала наемников Вагнера, дислоцированных на сепаратистском Донбассе, опубликовала на своем веб-сайте список из 149 представителей группы Вагнера, действующих в Судане от имени режима аль-Башира. Хартум отверг эти утверждения.

Наемники консультируют режим аль-Башира касательно того, как подавлять протесты против его почти тридцатилетнего правления. Это выявляет ту суть российского знакового послания, которая находит воплощение в сирийском кризисе: Москва является верным союзником, который редко когда бросает своих друзей, какой бы ужасной ни была у них ситуация с соблюдением прав человека.

В пакет вознаграждения России за это будут, очевидно, включены контракты на добычу золота, соглашения о разведке природного газа и возможное строительство россиянами в Судане нефтеочистительного завода, способного перерабатывать 200 тысяч баррелей в день. Появление такого проекта связано с увеличением эксплуатационного потенциала нефтяных месторождений на юге страны, которые станут пользоваться выгодами, проистекающими из наличия прямого доступа к порту на берегу Красного моря».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Протестные выступления в Судане, начавшиеся 19 декабря 2018 года, были спровоцированы, как считается, ростом цен на хлеб и ухудшением состояния страны на всех уровнях. Но местные власти заявляют, что эти протесты носят искусственный характер, в их организации они подозревают внешние силы.

В начале марта нынешнего года оппозиционный лидер Садык аль-Махди призвал президента аль-Башира уйти в отставку и объявить переходный период для прекращения кризиса в стране. 11 марта Национальное законодательное собрание Судана одобрило введение чрезвычайного положения в стране.

Президент Омар аль-Башир управляет своей страной с 1993 года. Сейчас он делает ставку на сотрудничество с Россией. И это вызывает крайнее раздражение у Запада.

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