В самоизоляции Рунета для Казахстана хорошего мало 28.03.2019 14:30 Лилия ИГЛИКОВА За рубежом 43 0 Эксперт в области IT-технологий Тахир Такабаев о том, что кнопка управления Казахстаном может оказаться за пределами страны Похожие материалы: Нурдаулетова назначат генпрокурором Казахстана Назначены новый госсекретарь и руководитель администрации президента Казахстана Дарига Назарбаева: дублер президента Казахстана «Все в Казахстане и вокруг него ломают голову, куда может привести цепочка изменений, начатая 19 марта первым президентом Казахстана Назарбаевым». «Игнорирование проблем села несет угрозу национальной безопасности!». «Художники Казахстана бьют тревогу» Первые лица советского Казахстана