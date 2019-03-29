Лучше предоставлять декларации, чем платить штрафы

Речь о зарубежной недвижимости и активах

Прошлогоднего ажиотажа вокруг подачи деклараций о зарубежных активах в этом году не наблюдается. Но, тем не менее, очень рекомендуется это сделать до 31 марта!

Интернет-газета ЗОНАКЗ публикует ответы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК на самые горячие вопросы.

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– Нужно ли подавать декларацию о зарубежной недвижимости и счетах в иностранных банках до 31 марта с.г.?

– По всей видимости, нужно. И хотя представители Комитета государственных расходов прямо не отвечают на этот вопрос, но зато они предупреждают об ответственности. Этот вопрос, конечно, интересный! Читайте дальше.

– Применялись ли штрафные санкции по итогам декларирования-2018 в отношении каких-либо резидентов, не задекларировавших по разным причинам свои зарубежные активы?

– «Да, за 2018 год имеются факты привлечения к административной ответственности по части третьей статьи 275 КоАП с наложением административного штрафа», — ответили в КГД, при этом, правда, не привели никаких подробностей.

Создается впечатление, что сотрудники КГД все-таки сгущают краски. В КоАП говорится, что не предоставление налогоплательщиком налоговой отчетности влечет предупреждение. И только повторное не предоставление данных о зарубежных активах в течение года влечет штраф в размере 15 МРП на физических лиц.

Если следовать букве закона, то первые штрафы должны появиться лишь в 2020 году, после отчетного периода. То есть, граждане, которые в 2018 году не предоставили отчетность за 2017 год, сначала должны получить предупреждение в этом году и если они не отчитаются до 31 марта 2020 года, то они имеют все шансы быть оштрафованными.

Правда, это лишь наша интерпретация закона и ни в коем случае не официальное толкование законодательных норм.

– Кто должен подавать декларацию о зарубежной недвижимости и счетах в зарубежных банках в иностранных банках в этом году?

– Согласно Налоговому кодексу, декларацию по индивидуальному подоходному налогу представляют налогоплательщики- резиденты:

граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, которые имеют по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, превышающей 141-кратный размер месячного расчетного показателя установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода.

То есть, если у вас на зарубежных счетах имеется сумма, превышающая более 356025 тенге в эквиваленте, то вы обязаны подать декларацию формы 240.00.

Также граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, которые имеют по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода следующее имущество на праве собственности, должны подавать такую декларацию, если они имеют:

недвижимое имущество, которое (права и (или) сделки по которому) подлежит государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы за пределами Республики Казахстан;

долю участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан.

«При этом лица, указанные в данном пункте, в том числе находящиеся за пределами Республики Казахстан с целью обучения, стажировки или прохождения практики, не представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу в случае отсутствия оснований, предусмотренных данным пунктом», — уточняют в КГД.

– Подпадают ли под декларирование транспортные средства?

– Законом прямо предусмотрено, таким образом, декларация только денежных средств, финансовых активов и объектов недвижимости. «При этом обязательства по отражению в декларации по индивидуальному подоходному налогу движимого имущества, зарегистрированного в компетентном органе иностранного государства соответствии с законодательством иностранного государства, не возникает», — говорится в ответе КГД.

– Какие возможности созданы для такого информирования?

– Налоговое заявление и налоговая отчетность представляются в соответствующие налоговые органы по выбору:

в явочном порядке – на бумажном носителе, в том числе через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (за исключением налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость);

по почте заказным письмом с уведомлением – на бумажном носителе;

в электронной форме, допускающем компьютерную обработку информации.

– Как это сделать, если декларанты не находятся на территории РК?

– Если физические лица не находятся на территории Республики Казахстан, то они вправе представлять налоговую отчетность в электронной форме, допускающем компьютерную обработку информации.

– Нужно ли платить сборы или налоги в Казахстане, если покупаешь квартиру или дом за границей?

– Согласно законодательству, объектом обложения налогом на имущество физических лиц являются находящиеся на территории Республики Казахстан жилища, здания, дачные постройки, гаражи и иные строения, сооружения, помещения, принадлежащие им на праве собственности.

Соответственно, квартиры и дома, находящиеся за границей, не являются объектом обложения налогом на имущество физических лиц в Республике Казахстан.

– Предусмотрены ли для резидентов ежегодные налоги на зарубежную недвижимость?

– Нет. Зарубежная недвижимость облагается налогом в соответствии с законодательством того государства, где оно расположено.

– Что делать, если резидентом продан один объект недвижимости и куплен другой? Надо ли уведомлять об этом налоговые органы Казахстана?

– Доход физического лица от реализации имущества, полученного из источников за пределами Республики Казахстан, относится к имущественному доходу физического лица, подлежащему налогообложению.

То есть, если при реализации физическим лицом имущества, полученного из источников за пределами страны, возникает имущественный доход в виде положительной разницы между стоимостью реализации имущества и стоимостью его приобретения, то он подлежит отражению в декларации по индивидуальному подоходному налогу (ф.240.00).

– Налажен ли с другими странами автоматический обмен данными по налогоплательщикам?

– «В целях осуществление автоматического обмена данными Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК подписаны разработанное ОЭСР Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (CRS) и Соглашение между Правительством РК и правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины(FATCA). Осуществление автоматического обмена в рамках указанных соглашении запланировано с 2020 года», — говорится в ответе КГД.

Но то, что пока наши налоговые органы не располагают полной информацией о недвижимости казахстанцев за рубежом, не освобождает их от ответственности. Вывод очевиден: лучше предоставлять декларации, чем платить штрафы.

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