В Казахстане налог на «безмашинность» введут в 2020 году

Методологической основой нового законопроекта является советский налог на бездетность

Мужчины с 25 лет, а женщины с 27, не имеющие в собственности автомобиля (единолично, либо на семью, если состоят в зарегистрированном браке), будут платить с 2020 года 3 МРП в год налога на безмашинность для проживающих в городах и 2 МРП для жителей сельской местности. Матери-одиночки от уплаты налога на безмашинность освобождаются; граждане пенсионного возраста – тоже.

Разработчиками законопроекта выступили министерства финансов, индустрии и инфраструктурного развития, а также министерство труда и социальной защиты населения. Авторы документа указывают, что владельцы личного автотранспорта вносят активный вклад в экономическое развитие Республики Казахстан. То есть покупают бензин (акцизный товар), ремонтируют автомобили, проходят техосмотр, платят транспортный налог, финансируют дорожно-патрульную службу и многое другое.

Лица же, не имеющие автомобилей, выключены из данного экономического процесса. Помимо всего прочего, они не мотают нервы в транспортных пробках, ставших перманентным явлением в крупных городах республики. Налог на безмашинность призван улучшить показатели социальной справедливости, чтобы не только автовладельцы несли бремя налоговых сборов на транспортном направлении.

Противники законопроекта утверждают, что не владеющие автотранспортом граждане тоже несут финансовую нагрузку, связанную с автомобилями. Они платят за общественный транспорт, например, стеснены в своих поездках за город и на природу, имеют сложности с оптовыми покупками. Однако разработчики подобный экономический вклад считают косвенным и настаивают на прямом участии в виде налога на безмашинность. За основу взят советский налог на бездетность.

Возраст наступления выплаты налога на безмашинность еще не окончательный. Будут льготы для инвалидов и малоимущих слоев населения. Разработчики склоняются к тому, что наличие мотоцикла может считаться аналогом автомобиля, а вот мотороллеры и снегоходы не считаются.

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