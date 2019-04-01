«Правомочен ли Токаев? Конституционные основы смены власти в Казахстане». «Выборы нового президента Казахстана: Когда? Кого? Почему?». «В обществе назрела необходимость в переменах». «Дети богачей смотрят на учителя, как на домработницу»

Сетевой Казахстан 1 апреля 2019г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Дипломатический реверанс или смещение приоритетов. Зачем Токаев едет в Москву?» — Первой страной, которую президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ посетит в новом статусе, станет Россия. Определена ориентировочная дата визита – 3 апреля. Безусловно, этот выбор выглядит знаковым – новый казахстанский лидер тем самым обозначает преемственность и неизменность внешнеполитических приоритетов Казахстана. Примечательно, что визиту Токаева в Москву предшествовал ряд заявлений, встреч и решений, которые можно истолковать как дружественные жесты в адрес России. По мнению У. Сельтеева, предстоящий визит не означает смещение крена во внешнеполитических приоритетах Казахстана в пользу России. «Многовекторность и балансирование между ведущими субъектами мировой политики сохранится. Именно Токаев является одним из авторов этой концепции, он и продолжит ее реализацию», — подытоживает политолог.

REZONANS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ — «Правомочен ли Токаев? Конституционные основы смены власти в Казахстане» — Не успела стихнуть дискуссия о законности переименования столицы, как разгорелись страсти вокруг права Касым-Жомарта ТОКАЕВА баллотироваться на следующих выборах и, более того, его права занимать пост президента сейчас… Поэтому, чтобы снять вопросы, думаю, что президент Токаев должен обратиться в Конституционный совет с запросами о соответствии принятия изменения в основной закон от 23 марта и о толковании норм п. 1 ст. 48. В первом случае, думаю, решение очевидно, а во втором – если Конституционный Совет пропишет требования к президенту, принявшему на себя эти обязанности, а не избранному, то президент Токаев мог бы передать вопрос определения своего соответствия требованиям Конституции на рассмотрение Центральной избирательной комиссии чтобы снять вопросы у населения и юристов. А потом уволить тех юристов, которые не проработали эту процедуру, сидящую в Конституции в течение двух десятилетий.

MATRITCA . KZ . «Выборы нового президента Казахстана: Когда? Кого? Почему?» — Казахстанский политолог Ерлан САИРОВ первым поставил вопрос о легитимности предстоящих выборов и предложил до выборов поменять закон «О выборах». Тем временем, аналитики, общественность, диванные эксперты и таксисты – каждый по-своему толкует ситуацию и дает (свое) экспертное заключение. Каким же должен быть «Закон о выборах»? Нужны ли изменения и если да, то в какой его части? Ну, и, конечно, прогноз от экспертов – когда могут состояться выборы президента страны и кого мы сможем увидеть в рядах претендентов на высшую государственную должность?

Андрей ЧЕБОТАРЕВ — Необходимо отменить все ограничения избирательных прав граждан, которые не предусмотрены Конституцией РК. В том числе, вернуть институт самовыдвижения в президенты страны и депутатов маслихатов всех уровней.

Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ — Полагаю, что ключевые статьи, относящиеся к президентским выборам необходимо подвергнуть значительной редакции. Например, статью 51 — Очередные выборы Президента Республики.

SAYASAT . ORG . «В обществе назрела необходимость в переменах» — Смена президента вызвала в обществе серьезную реакцию. Граждане, не готовые к столь резким переменам как уход Нурсултана НАЗАРБАЕВА с поста президента кто со страхом, кто с надеждой отреагировали на данное событие. Какой была общественная реакция, каково социальное самочувствие и психологическое состояние граждан в новых политических условиях. Об этом Sayasat.org поговорил с экспертом Института Мировой Экономики и Политики, социологом Айман ЖУСУПОВОЙ — Я солидарна с теми экспертами, которые полагают, что в нынешних реалиях данный формат смены власти является оптимальным, минимизируя вероятность каких-либо социальных потрясений в стране. Поскольку гражданское общество в Казахстане на этапе становления, ценности гражданского общества еще не стали органически присущими большинству населения и элит. В целом, на нынешнем этапе вступление в должность президента Токаева воспринимается позитивно в связи тем, что соблюдены нормы Конституции РК, предусмотренные при досрочной, добровольной отставке действующего главы государства. Кроме того, восприятие Токаева в обществе во многом обусловлено тем, что его кандидатура получила одобрение, поддержку Назарбаева, что стало своего рода легитимирующим фактором. Значение имеет и сохранение им преемственности курса во внешней и внутренней политике.

CAMONITOR . KZ . «Будущее страны – за казахско-русским двуязычием?» — В своем последнем обращении к народу 19 марта с.г. Нурсултан НАЗАРБАЕВ выразил уверенность в том, что казахстанцы будущего – это свободные образованные люди, говорящие на трех языках. Вместе с политологом и историком Николаем ОСИПОВЫМ мы решили заглянуть в это самое будущее и оценить реальные лингвистические перспективы Казахстана.

«Кому мешают православные в Казахстане?» — Зарубежные информационные ресурсы любят смаковать тему «гонений» и «притеснений» православных верующих в Казахстане. Остается только догадываться, откуда им удобнее высасывать подтверждения своим домыслам — из указательного пальца или из безымянного. Конечно, можно было бы посмеяться над такой «аналитикой» и смело спустить ее в унитаз. Но подобного рода публикации наносят серьезный удар по позициям православия в Казахстане.

AZATTYQ . ORG . «Китай благодарит Казахстан за поддержку «дерадикализации» в Синьцзяне» — Министр иностранных дел Китая поблагодарил Казахстан за поддержку спорной программы по «дерадикализации», которую Пекин проводит в северо-западной провинции Синьцзян, и призвал другие страны последовать примеру Китая.

TIME . KZ . «Город нашей мечты» — Как сделать Алматы еще лучше, краше и комфортнее? Мы предлагаем нашим читателям принять участие в совместной с нашей газетой акции. Родилась эта идея после того, как я сходила на очередное заседание общественного совета (ОС) Алматы, на котором отчитывалось управление городской мобильности. Подобные мероприятия интересны не только тем, что там происходит, но и тем, что им предшествует. Этот отчет был поистине долгожданным событием. Чиновники должны были рассказать о своих достижениях в деле развития общественного транспорта (ОТ) Алматы (что они с успехом и сделали в этот раз) еще… осенью.

«Статистическая погрешность» — Парламентарии в пух и прах разнесли существующую в Казахстане систему статистики, назвав ее “уродливой”. По их мнению, из-за перекосов в учете данных государство ведать не ведает, сколько в стране самозанятых граждан, каков объем собираемого хлопка, шерсти и прочей продукции. Проблема эта особенно актуальна в контексте предстоящей в 2020 году переписи населения. О приоритетных направлениях развития госстатистики шла речь вчера на “круглом столе” в мажилисе с участием председателя комитета по статистике Министерства национальной экономики Нурболата АЙДАПКЕЛОВА.

«От общего — к частному» — Как не превратить съемное жилье для малоимущих в типичные бардачные общаги? Итак, первые квартиры арендного жилья, как заявил президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ, должны быть предоставлены нуждающимся малоимущим уже в предстоящем мае. В связи с этим мы озадачили наших экспертов вопросами, ответы на которые, как нам представляется, могут помочь избежать новых проблем и ошибок. Надо ли строить дома, в которых все без исключения квартиры будут арендными? На какой срок целесообразно предоставлять квартиры в аренду и почему? Если все квартиры в доме будут арендными, кто должен выполнять функции нынешних КСК и управляющих компаний и кто будет нести эксплуатационные расходы на содержание дома?

CARAVAN . KZ . «В Национальном бюро по противодействию коррупции рассказали, как и почему полицейские берут мзду» — Теория том, что, повысив зарплаты, можно исключить взяточничество в органах внутренних дел, на практике не работает. После анализа жамбылского областного департамента Нацбюро выявилась печальная картина. Основную долю среди сотрудников правоохранительных органов, привлеченных к ответственности в 2018 году, составили полицейские – 95 процентов!

«Почему между общественниками и чиновниками лежит бездонная пропасть» — Общественные советы при министерствах оказались недоступными для простых людей, а региональные фактически зависят от акимов. По всей стране закончились сроки полномочий первых общественных советов, созданных после появления специального закона. Зачем нужны такие советы, что они могут изменить, какую пользу принести, да и смогли ли они справиться с возложенной на них функцией? Об этом своим мнением делится один из членов первого Общественного совета Семея Николай ИСАЕВ.

«Айболиты с большой дороги: неизлечимым больным врачи назначают бесполезные лекарства» — Почему последние дни жизни онкобольных превращаются в ад? О развитии паллиативной помощи в Казахстане, проблемах, с которыми сталкиваются родные людей, доживающих свои дни в муках, размышляет председатель Ассоциации семейных врачей по Актюбинской области Татьяна ОСТРЕЦОВА.

KAPITAL . KZ . «Как издать книгу и сколько это стоит?» — Наверняка у многих в определенный момент жизни возникало желание написать книгу и поделиться какими-то знаниями, опытом. Но, возможно, перед ними стоял вопрос о том, сколько средств потребуется для издания книги и с чего лучше начать. Корреспондент решил выяснить все нюансы книгоиздания.

365 INFO . KZ . «Дети богачей смотрят на учителя, как на домработницу» — Директор школы с 50-летним стажем в сфере образования Аягуль МИРАЗОВА рассказала об учениках из богатых семей и не только. Об этом пишет портал Stan.kz. В связи с этим она предлагает ввести закон о статусе учителя, как в некоторых государствах. «Многие избалованные дети показывают характер в школе. Чуть что качают права, говорят нам, что у нас нет прав. Но мы ведь учителя, и наша задача найти путь к душе любого ребенка. Это и есть профессионализм», — рассказала Аягуль Миразова.

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