Замедление экономического роста Казахстана прогнозирует АБР в 2019 году

Астана. 3 апреля. КазТАГ – Замедление экономического роста Казахстана прогнозирует Азиатский банк развития (АБР) в 2019 году, сообщает пресс-служба финансового института.

«В 2019 году рост экономики Казахстана замедлится на фоне снижения цен на нефть и замедления темпов роста в КНР и Российской Федерации. Ожидается, что помимо поступлений от продажи нефти государственные инвестиционные программы станут ключевым источником экономического роста в ближайшие годы», — говорится в опубликованном в среду отчете АБР.

Согласно обзору развития Азии, основной экономической публикации АБР, прогнозируется снижение ВВП Казахстана с достигнутого в 2018 году уровня 4,1% до 3,5% в 2019 году и 3,3% в 2020 году.

«Средний уровень инфляции, согласно прогнозам, останется на уровне 6%, верхнего порогового значения целевого диапазона национального банка на этот год, и, как ожидается, снизится до 5,5% в 2020 году, по мере того, как власти продолжат меры по сокращению избыточной ликвидности в целях противодействия инфляционному давлению», — сообщили в банке.

АБР прогнозирует, что темпы роста цен на продукты питания снизятся с 5,2% в 2019 году до 5% в 2020 году на фоне поддержки развития отечественного производства продуктов питания, учреждения стабилизационных фондов для основных продуктов питания и введения избирательного контроля цен.

«Здоровая банковская система является ключевым фактором обеспечения устойчивого экономического роста и содействия развитию частного сектора», — сказал директор представительства АБР в Казахстане Джованни Капаннелли.

Также, по мнению фининститута, очень важно усовершенствование процедур банкротства, усиление независимых проверок портфелей банков и совершенствование надзорных функций для повышения уровня прозрачности, подотчетности и целостности банковской системы.

«Рост промышленности составит 4,3% в 2019 году и 4,4% в 2020 году, по мере того как государственные инвестиции в обрабатывающую промышленность и сектор жилижно-коммунального хозяйства частично компенсируют медленный рост объемов добычи нефти, которые, как ожидается, снизятся в первой половине 2019 года», — сказано в обзоре.

В банке пояснили, что снижение объемов нефтедобычи ожидается в рамках выполнения Казахстаном своих обязательств по ограничению добычи, согласованных с Организацией стран-экспортеров нефти (сделка ОПЕК+), и в связи с проведением планового технического обслуживания на крупнейших нефтяных месторождениях страны (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган).

«Согласно прогнозу, темпы роста сельского хозяйства составят 3% в 2019 году и 2,5% в 2020 году благодаря активной государственной поддержке данного сектора, хотя можно добиться значительно больших результатов посредством реализации целенаправленных мер», — добавил Капаннелли.

Казахстан был первой страной Центральной Азии, ставшей членом АБР в 1994 году. За 25 лет партнерства с банком страна получил более $5 млрд в виде суверенных займов и займов в частном секторе, а также около $50 млн в качестве грантов технической помощи на поддержку развития транспорта, сельского хозяйства, водоснабжения, образования, здравоохранения, а также управления финансами и государственным сектором.