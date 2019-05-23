ЦБ Узбекистана выдал лицензию «дочке» казахстанского Halyk Bank

Алматы. 23 мая. КазТАГ — Центральный банк (ЦБ) Узбекистана выдал лицензию «дочке» АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank), сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение о выдаче лицензии на право осуществления банковских операций акционерному коммерческому банку «Тенге банк» («дочка» АО «Народный банк Казахстана» – КазТАГ)», — сообщили в пресс-службе ЦБ Узбекистана.

Напомним, в мае 2018 года председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова рассказывала, что после поглощения «Казкоммерцбанка» банк намерен выйти на рынок Узбекистана. Halyk Bank стал первым казахстанским банком, имеющим «дочку» в Узбекистане, чей капитал составит порядка $15 млн. Также сообщалось, что «дочка» будет находиться в Яккасарайском районе Ташкента.

Halyk Group, в которую входят Halyk Bank, ККБ и Altyn Bank, является одной из крупнейших частных финансовых групп в СНГ по размеру активов. Финансовая группа «Народного банка» – Halyk Group оперирует в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Halyk Group также представлена в Грузии, Кыргызстане, России и Таджикистане.