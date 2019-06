Захочет ли Запад использовать Казахстан в качестве палочки-выручалочки на случай возникновения затруднений с поставками редкоземельных элементов?!

В складывающихся сейчас условиях сообщество развитых держав наверняка попытается включить Казахстан в букет своих ответных аргументов в споре с великим соседом нашей страны. Но вряд это принесет ему какие-то выгоды

Газета South China Morning Post опубликовала статью Роберта Боксуэлла под названием «How China’s rise is helping to unite America behind Donald Trump’s trade war» — «Как подъем Китая способствует объединению Америки под эгидой торговой войны Дональда Трампа».

В ней говорится так: «За последние несколько недель некоторые из самых ярых противников Трампа выступили в поддержку (проводимой им) торговой войны. При этом они, как правило, в свое оправдание выдвигали аргумент типа «мне не нравится этот парень, но в данном случае я его поддерживаю» или что-то в таком роде.

В ответ Си Цзиньпин при посещении китайского завода по переработке редкоземельных элементов в Цзянси дал Трампу новый импульс для нагнетания атмосферы в глобальной торговле. Китай поставляет на международный рынок большую часть обработанных редких металлов, необходимых для производства многих изделий, выпускаемых электронной и военной индустрией.

После того, как Си Цзиньпин побывал на этом заводе, в государственной газете Global Times была опубликована редакционная статья под названием «US need for rare earths an ace in Beijing’s hand» — «США нуждаются в редкоземельных металлах, которые представляют собой туз в руках Пекина». Оно проясняет (возможные) последствия (шагов Вашингтона): если вы навредите работе цепи поставок компании Huawei, мы навредим вашим делам в куда большей мере».

Речь тут идет о совершенной президентом Китая Си Цзиньпинем 20 мая поездке на завод по производству редких металлов JL MAG Rare-Earth Co, расположенный в Цзянси. Этот случай вызвал большой резонанс на Западе.

Газета Wall Street Journal на следующий день опубликовала материал Джеймса Т. Аредди под названием «Xi Jinping Flexes China’s Trade Muscle With Visit to Rare-Earths Hub» — «Си Цзиньпин, посетивший центр по переработке редкоземельных элементов, показывает свои торговые мускулы».

В нем излагается следующее: «Совершенный на этой неделе визит господина Си Цзиньпина на один из крупнейших в мире заводов-поставщиков редкоземельных элементов — природных материалов, используемых для ветряных турбин, электромобилей и реактивных истребителей, — представляет собой напоминание о производственной зависимости мира от Китая».

В принципе, тема эта не является новой в западных средствах массовой информации. Но сейчас как никогда остро стоит связанный с ней вопрос. Тут воленс-ноленс повышается внимание к… Казахстану. И вот почему. Нашу страну и прежде неоднократно пытались использовать как палочку-выручалочку на случай возникновения затруднений с поставками редких металлов и редкоземельных элементов. Вот тому свидетельство.

Издание Dow Jones Newswires в сентябре 2011 года опубликовала статью Кристофера Пала под названием «Kazakhstan to produce 1,500 Tons Of Rare Earth Metals In 2012- Official».

В ней говорилось так: «Казахстан, новоиспеченный первый в мире производитель урана, планирует выпустить первую партию из 1500 метрических тонн редкоземельных металлов в следующем году, поскольку он вступает в гонку с целью компенсирования дефицита китайского экспорта», — заявил в понедельник высокопоставленный чиновник. Сергей Дара, директор по стратегическому развитию в «Казатомпроме», говорил это, спустя несколько дней после того, как президенты Казахстана и Франции Нурсултан Назарбаев и Николя Саркози подписали соответствующий документ. Речь идет о соглашении по созданию стратегического партнерства между «Казатомпромом», Бюро геологических и горных исследований (BRGM) и располагающейся в Париже частной фирмой «Европейская компания мониторинга и стратегического консалтинга» (CEIS)».

Понятно, что в складывающихся сейчас условиях коллективный Запад или, иначе говоря, сообщество развитых держав наверняка попытается включить Казахстан в букет своих ответных аргументов в споре с великим соседом нашей страны. Но вряд это принесет ему какие-то осязаемые выгоды.

Куда разумнее и выгоднее было бы другое. В сложившихся обстоятельствах вышеописанного порядка Казахстан мог бы пойти на создание вместе с Китаем пула производителей и экспортеров редких металлов и редкоземельных элементов. А также Казахстан мог бы договориться с Россией о совместном производстве редких металлов и редкоземельных элементов, о чем, кстати, в свое время «Казатомпром» подписал меморандум о взаимопонимании с объединением «Атомредметзолото», горнорудным подразделением российской национальной компании «Росатом». Или же Казахстан мог бы пойти на партнерство не с соседними великими державами, производителями редких металлов и редкоземельных элементов, а с дальними западными державами, являющимися их потребителями.

Выбор в пользу объединения с Россией и Китаем мог бы объясняться как политическими, так и экономическими соображениями. Выбор в пользу партнерства с западными державами в данном случае мог бы быть продиктован исключительно принципом «имиджевые дивиденды для Казахстана против экономических выгод для развитых западных держав».

Но одним имиджем сыт не будешь. Надо, прежде всего, думать о политических и, особенно, экономических выгодах.

