Самый страшный из страхов – предварительный 21.06.2019 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 108 0 Культуролог Ельдес Сейткемел об особенностях текущих ожиданий в казахстанском обществе Похожие материалы: Казахстанские легкоатлеты заняли командное первое место на международном турнире в Алматы Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу 171 ребенок эвакуирован из зон боевых действий в Сирии – Токаев Доступ к централизованному водоснабжению имеют 90% казахстанцев