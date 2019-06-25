20 пассажирских поездов остановили из-за ЧС в Арыси

Астана. 25 июня. КазТАГ — 20 пассажирских поездов остановили из-за чрезвычайной ситуации (ЧС) в Арыси, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«Создан оперативный штаб, организована работа в специальном режиме. Произведена остановка 20 пассажирских поездов (всего в поездах – 8121 пассажир) на семи крупных станциях: Шымкент, Туркестан, Тюлькубас, Тараз, Шу, Шиели и Кызылорда. Организовано размещение пассажиров на крупных ж/д вокзалах, обеспечение питанием и питьевой водой, а также составов дизтопливом», — сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» во вторник в связи с ЧС в Арыси и в целях обеспечения безопасности пассажиров на участке Шымкент – Арысь – Тимур и Сарыагаш – Арысь – Шымкент.

Кроме того, по требованию пассажиров, будет производиться возврат стоимости проездных билетов в связи с прекращением поездки.

«На всех вокзалах организовано круглосуточное дежурство сотрудников для проведения работ по возврату проездных документов, предоставления справочной информации и т.д. Проводится постоянное оповещение в СМИ, на вокзалах, в том числе по громкой связи, и разъяснительная работа с пассажирами в поездах», — следует из информации.

Как сообщается, совместно с местными исполнительными органами (МИО) Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей осуществлена перевозка автотранспортом свыше 1,5 тыс. пассажиров между городами Тараз, Шымкент, Туркестан и Кызылорда.

«С целью транспортировки до станции назначения более 2 тыс. пассажиров произведена перевозка пассажиров автотранспортом со станции Туркестан на станцию Шымкента и обратно для дальнейшей пересадки пассажиров в поезда по направлениям Туркестан – Мангистау, Актобе, Саратов и Шымкент – Тараз, Алматы. Организована подсылка состава из 14 вагонов (пять купейных, семь плацкартных, один вагон первого класса – СВ) со станции Кызылорды на станцию Сексеул для обеспечения перевозки 430 пассажиров поезда №42 Атырау – Алматы на участке Сексеул – Туркестан. Свыше 8 тыс. пассажиров было перевезено поездами и автобусами из Тараза, Шымкента и Туркестана. Национальный перевозчик просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и уточнять информацию по изменению расписаний по телефону Единой справочной службы 105», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

По данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арыси увеличилось до двух (житель Арыси и военнослужащий). В министерстве уточнили, что двое пострадавших находятся в реанимации, 34 человека госпитализированы, 12 – оказана медпомощь без госпитализации. Также в МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыси эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеется повреждение жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.