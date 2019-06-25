Глава шымкентского филиала Союза журналистов Казахстана стала депутатом сената

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Глава шымкентского филиала Союза журналистов Казахстана (СЖК) Айгуль Капбарова стала сенатором, передает корреспондент агентства.

«Считать избранной и зарегистрировать депутата сената парламента Республики Казахстан Капбарову Айгуль Жарылкасыновну. Вручить Капбаровой Айгуль Жарылкасыновне удостоверение и нагрудный знак установленного образца», — говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии Казахстана во вторник.

Согласно прошедшим выборам в депутаты сената вместо выбывшего, за Капбарову в Шымкенте отданы 85% голосов, по 7,5% голосов набрали Рамиль Искандеров и Алишер Сатвалдиев.

Напомним, 19 мая МИА КазТАГ сообщало о том, что Капбарова выдвинута кандидатом в депутаты сената.

Капбарова трудовую деятельность начинала на телевидении, затем была заведующей отделом в областной газете «Онтустiк Казакстан», в последнее время руководила газетами «Шымкент келбетi» и «Панорама Шымкента». Избиралась председателем Южно-Казахстанского областного филиала Союза журналистов Казахстана, до настоящего времени возглавляла Шымкентский городской филиал этой общественной организации.