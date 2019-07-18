Алматы. 18 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. 12 фронт-офисов во всех районных отделах полиции в Алматы появятся осенью этого года, сообщил заместитель акима города Ерлан Аукенов.

«Фронт-офисы во всех отделах полиции позволят прекратить хождение посетителей по кабинетам. Услуги будут оказываться как в ЦОНе. Если одновременно отдел полиции посетят, допустим, 150 человек, 75 человек будут «оцифрованы» на входе, и им не будет необходимости заходить собственно внутрь отдела полиции. Сотрудники станут принимать посетителей в зоне этих фронт-офисов. Задача стоит оборудовать все отделы полиции такими фронт-офисами к осени текущего года», — сказал в четверг Аукенов на заседании общественного совета (ОС) Алматы, презентуя программу реформы работы полиции в Алматы.

Также реформа работы полиции предполагает повышение уровня безопасности в городе в целом.

«В этом году мы начнем установку комплексов наблюдения в местах массового скопления людей. Планируется установка 1 тыс. таких комплексов, в этом году будет установлено 250-300 комплексов. Изначальная стоимость проекта была более Т8 млрд, в ходе его реализации сумма снизилась до Т5 млрд», — добавил Аукенов.

Отдельно он остановился на безопасности дорожного движения.

«Территория города увеличилась почти в 2 раза, в связи с чем нам не хватает 200 светофоров, которые будут установлены в ближайшее время. Далее в рамках автоматизированной системы безопасности дорожного движения (АИС БДД) будет дополнительно к существующим 110 постам наблюдения, оборудованных камерами, на дорогах города будет установлено еще 707 таких постов. Сумма проекта – Т250 млн. Ожидается, что после установки постов количество ПДД с травматизмом и смертностью снизится на 40-50%», — уточнил Аукенов.

Вместе с этим заместитель акима отметил, что на снижение количества ПДД влияют такие меры, как сужение дорог, создание островков безопасности и снижение скорости движения транспорта близ социально значимых объектов до 40 км/час. Сейчас в Алматы, по словам замамкима, выделено порядка 70 таких объектов.

Отвечая на вопрос, сколько всего средств планируется потратить на вышеозначенные мероприятия в целом и каков будет эффект от внедряемых мер, Аукенов сообщил, что в этом году на нужды полиции суммарно выделено Т21 млрд, Т11,7 млрд из которых – это ежегодное обеспечение полицейской службы.

«За счет мер, о которых я говорил, мы ожидаем снижение уровня правонарушений, эффект будет, за слова отвечаем», — резюмировал замакима Алматы.

«Хотелось бы, чтобы вы говорили не о прогнозах, а конкретно: столько-то средств затрачено, эффект будет такой-то, чтобы были у нас целевые индикаторы. Потому что статистика от начальника департамента полиции Алматы генерала (Серика – КазТАГ) Кудебаева – снижение уровня преступности на 0,3% – это в рамках цифровой погрешности», — отметил в прениях член ОС Ерлан Смайлов.