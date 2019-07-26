Токаев сохранит приоритеты экономической политики, диверсификация будет медленной

Алматы. 26 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сохранит приоритеты экономической политики, при этом, диверсификация будет медленной, считает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

«Токаев, как представляется, намерен сохранить основные приоритеты экономической политики своего предшественника. Эти приоритеты включали структурные реформы и, в последнее время, увеличение социальных расходов», — сообщили в агентстве.

Fitch ожидает, что новый президент продолжит меры по улучшению делового климата и институциональной среды, поддержке сельского хозяйства и цифровой экономики, ускорению приватизации.

«Но экономическая диверсификация будет медленной, поскольку ненефтяной рост, по нашему мнению, сдерживается низким ростом производительности и предложения рабочей силы», — говорится в отчете.

Парламент Казахстана в июле принял бюджет страны на 2019-2021 годы, включающий реализацию крупной программы социальных расходов, объявленной первым президентом Нурсултаном Назарбаевым в феврале 2019 года: 50% повышение минимальной зарплаты, сокращение налогов для лиц с низкими доходами, инвестиции в жилищную и транспортную инфраструктуру. Цель – близкий к сбалансированному бюджет к 2021 году и снижение ненефтяного дефицита.

Государственный долг – низкий, и цены на нефть помогут сдерживать влияние на бюджет более высоких госрасходов. Рост цен на нефть и нефтедобычи, бюджетных поступлений в 2018 году помогли, по мнению Fitch, сократить дефицит общегосударственного бюджета оценочно до 0,6% от ВВП по сравнению с 6,4% в 2017 году, когда поддержка банковского сектора обусловила увеличение госрасходов.

По прогнозам Fitch, дефицит неконсолидированного бюджета центрального правительства увеличится до 2,1% от ВВП (относительно оценочных 1,4% в 2018 году).

«Токаев, возможно, будет укреплять свою популярность за счет увеличения социальных и инвестрасходов, он поручил премьер-министру разработать новые меры по повышению занятости», — отметили в агентстве.

Токаев объявил об облегчении долгового бремени для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заявив, что это затронет 3 млн граждан (16% населения). Расходы составят около Т105 млрд ($274 млн или 0,17% от ВВП) и будут финансироваться за счет целевых трансфертов из Национального фонда в бюджет на Т370 млрд.

Расчистка казахстанского банковского сектора продолжилась в 2019 году, и госфонд проблемных кредитов купил проблемные активы еще на Т604 млрд у «Цеснабанка». С учетом уровней плохих кредитов (главным образом – кредиты компаниям, унаследованные с предыдущих периодов) на конец 2018 года, аналитики агентства полагают, что некоторым средним банкам потребуются новые взносы капитала или другая внешняя поддержка и им вновь могут помочь.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. Он передал полномочия временного руководителя страны Токаеву. 9 апреля Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов.

Выборы 9 июня прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний протестующих в Нур-Султане и Алматы. Победителем объявлен действующий президент Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.