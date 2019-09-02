Сетевые СМИ о гражданстве ЕАЭС

Аскар КУБАЙЖАНОВ – «Евразийское гражданство: новые имперские «хотелки»» — Российские парламентарии выступают с очередной неожиданной инициативой. Депутат Константин ЗАТУЛИН предложил учредить гражданство Евразийского экономического союза. Отечественные эксперты считают предложение соседей «непродуманным», имеющим сугубо политический «окрас». Интересно, но выступление первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина осталось не замеченным в странах ЕАЭС. Хотя российский депутат, выступая в стенах парламента, заявил о серьезности намерений.

Константин ЗАТУЛИН. (Фото: murmansk.kp.ru)

Политолог Айдар АМРЕБАЕВ относится к возможности появления нового документа скептически — «Это преждевременный и крайне непродуманный шаг. Государства ЕАЭС еще не стали суверенными в полной мере. Вот, когда будем самостоятельно отвечать за свою экономику, социальную и политическую сферу. Когда граждане наших стран смогут реализовать свои права и возможности, тогда можно говорить об общем пространстве. Такие инициативы имеют под собой в большей степени политическую подоплеку, нежели реальную гражданскую идентичность».

С мнением Амребаева солидарен политолог, член национального совета общественного доверия Айдос САРЫМ. Он уверен, что разговоры о гражданстве ЕАЭС абсолютно нежизнеспособны, вызваны политическими мотивами — «За предложением нет реальной экономики, нет реальной жизни. Инициативу стоит отнести в зону «хотелок» и «желалок», которыми очень богата постимперская публика в России. Некоторые представители такой публики любыми способами пытаются изобрести новые форматы для того, чтобы чувствовать себя чуть более комфортно. Это из серии единой национальной валюты и прочее».

Эксперт напомнил, что Казахстан является унитарным государством, где запрещено двойное гражданство — «Поэтому обсуждать это вопрос бессмысленно, не нужно вокруг него производить излишней ажитации. Достаточно небольшого разъяснения от какого-либо департамента МИДа».

Асель ОМИРБЕК – «Гражданство ЕАЭС: станет ли «ползучая экспансия» Кремля реальностью?» — В извилистых коридорах российской власти в очередной раз родилась мысль «наградить» население стран, входящих в Евразийский экономический союз, новым «дубликатом бесценного груза» — паспортами с символикой ЕАЭС. Бессменный автор идеи — первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константин ЗАТУЛИН.

Толганай УМБЕТАЛИЕВА, кандидат политических наук, гендиректор Центральноазиатского фонда развития демократии — Учреждение гражданства ЕАЭС, на мой взгляд, не реально ни сегодня, ни в среднесрочной перспективе. Бывшие постсоветские страны только начали строить свои независимые государства, в них только начала формироваться гражданская идентичность, и отказываться от этого никто не собирается — ни политические элиты, ни общества. По крайней мере, Казахстана и Белоруссии. К тому же этот вопрос не решается только на уровне политической элиты или официальных органов. Здесь очень важно мнение общества. А значит, надо будет обязательно проводить референдум. И даже если чисто гипотетически предположить вероятность такого сценария, то, полагаю, большинство казахстанцев вряд ли поддержит такую инициативу.

Наша страна, как и прежде, будет придерживаться дипломатической линии поведения. Казахстан не станет открыто заявлять свою жесткую позицию по этому вопросу. Мягко, но откажет, предложив, например, перенести его рассмотрение на более отдаленный срок, либо сославшись на то, что создание ЕАЭС не предполагало и не будет в перспективе предполагать создания политического союза. А единое гражданство – одна из главных составляющих именно политического союза. Кроме того, учреждение гражданства ЕАЭС напрямую противоречит внешнеполитической концепции Казахстана — принципу многовекторности.

Кроме того, учреждение гражданства ЕАЭС будет противоречить нашей позиции, заключающейся в отказе от двойного гражданства. То есть получится, что мы в свое время приняли одно решение, а теперь вдруг хотим сделать разворот на 180 градусов и позволить казахстанцам иметь второе гражданство, союза? Тем более что оно вряд ли предоставит его обладателям какие-то особые условия. Это выглядело бы странным. Но самое главное – согласие с таким предложением грозит Казахстану потерей субъектности. Поэтому, повторюсь, с нашей стороны прозвучит, пусть и максимально мягко сформулированный, но достаточно четкий и однозначный отказ.

Уразгали СЕЛЬТЕЕВ, политолог — То, что Константин Затулин вновь предложил учредить гражданство ЕАЭС именно сейчас, скорее всего, связано с его назначением по совместительству на должность специального представителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Но не стоит воспринимать такую инициативу лишь как чистый популизм, обреченный на провал. Вряд ли это личный проект Затулина для обозначения себя в новой роли.

Всем должно быть четко понятно, что союзное гражданство (с параллельным существованием странового) выступает одним из факторов политизации ЕАЭС. Вероятно, Кремль предпринимает очередную неудачную попытку наполнить полуживое объединение новым «содержанием». Сегодня политический курс России как на внешнем, так и внутреннем поле испытывает острый дефицит идей. Рейтинг власти и уровень общественного доверия к ней находятся на критической отметке. Протестные настроения стремительно усиливаются. Кремль не может нащупать новые конструкты, которые были бы способны сплотить российское общество, обеспечив и продлив жизнь нынешнему режиму. «Крымский фактор» уже исчерпан. Милитаризация сознания не дает нужного эффекта. В связи с этим периодически предпринимается зондаж то в сторону углубления проекта «Россия — Беларусь», то в направлении ЕАЭС.

Что касается аргументации в пользу необходимости введения «союзного гражданства», то она рыхлая. Сам Затулин не может обосновать целесообразность своего предложения. Свободное передвижение трудовых ресурсов на территории союза регулируется и обеспечивается основным договором, и в «дополнительных надстройках» в рамках экономического объединения оно не нуждается.

Но в любом случае, даже если проект «гражданство ЕАЭС» является не вбросом, а серьезным намерением, он нереализуем. Абсолютно уверен, что, например, в Казахстане это предложение будет моментально отвергнуто как властью, так и обществом.

Здесь также стоит напомнить, что когда прорабатывался проект Договора о создании ЕАЭС весной 2014 года, именно казахстанская сторона с одобрения Первого Президента РК настояла и добилась исключения пункта об общем гражданстве.

Жаксылык САБИТОВ, политолог — Перспективы у этой идеи близки к нулю. За годы независимости элиты новых постсоветских государств привыкли жить отдельно, «без диктата центра». При этом некоторые представители бывшей метрополии переживают «постимперские фантомные боли». Это нормально. То же самое наблюдалось во Франции, в Великобритании, когда они теряли свои заморские владения. Такие люди испытывают огромный психологический дискомфорт от того, что империя, с которой они всю жизнь себя ассоциировали, существенно уменьшилась в размерах.

Казахстан и Беларусь «противятся этой идее» — здесь с Константином Затулиным следует безоговорочно согласиться. И, исходя из этого, можно утверждать, что перспективы учреждения такого гражданства нереальны. Казахстан попросту проигнорирует данную инициативу. Если же она будет поднята на официальном уровне (что очень маловероятно), то Казахстан официально откажется от такого «соблазнительного» предложения. Даже в Европе, которая шла к единству долгие десятилетия, нет никакого европейского гражданства — каждая страна сохранила свое.

Словом, инициатива относительно единого гражданства — это не более чем один из многих ни к чему не обязывающих политических лозунгов «вымирающих видов динозавров-политиков», которые скучают по своему «юрскому периоду», не замечая того, что мы уже давно живем в совершенно другой эпохе.

Ислам КУРАЕВ, политолог — На самом деле, это очередной вброс, попытка прощупать общественное мнение — таким образом специалисты оценивают уровень восприятия подобного рода новостей. И эти вбросы, несмотря на бредовость озвучиваемых идей, способные вызвать только смех, преследуют четко поставленную цель. Они становятся наработками для аналитиков и ложатся в основу стратегий продвижения на ближайшую перспективу.

Как отреагирует на все это наша страна? Думаю, что никак. Как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Для нас в озвученной идее нет никакой целесообразности. Мы и так потеряли ключи от своей экономики, поэтому не можем позволить себе допустить еще и потерю гражданства, разрушив тем самым собственный суверенитет. Наше правительство, возможно, и не против идеи гражданства Евразийского союза, но отдает себе отчет в том, что народ такую позицию явно не одобрит. У нас благодаря грамотно проводимой внешней политике нет проблем в отношениях с мировым сообществом. И как будут смотреть на нас международные партнеры в случае, если мы поддержим такое предложение?

Инициативы такого рода заслуживают одного – игнорирования. От них нет никакой пользы. Они могут привести только к усилению напряженности внутри страны и эскалации негативного отношения к России.

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