При этом США намерены сохранить значительное разведывательное присутствие в этой стране и продолжать втягивание Казахстана и его соседей в афганские дела. Зачем им все это нужно?

Издание Asian Age опубликовало статью Арслы Джавайд под названием «After US exit, Afghanistan to be fertile land for ISIS’ entry» — «После ухода американцев Афганистан станет территорией, благоприятной для проникновения ИГИЛ».

В ней говорится так: «Афганистан уже и без того является жертвой слабости и неустойчивости политической структуры. Продолжающиеся мирные переговоры могут открыть путь новой эре, но не обязательно такой мирной или либеральной, какой ее талибы, по их утверждениям, ожидают увидеть. Выборы могут еще больше осложнить и без того опасную ситуацию.

В самом сердце всего этого находится ударившаяся в бега прилипчивая группировка ИГИЛ, положившая глаз на спорную территорию и готовая сеять хаос. Многие из числа молодых и нижестоящих воинов Талибана вышли из подчинения своим руководителям, а затем откололись от этого движения. ИГИЛ вступит в дело с тем, чтобы предложить себя в качестве готовой и заточенной на насильственные действия альтернативы; эти новобранцы вдохнут новую жизнь в группировку, находящуюся на грани распада.

Поспешно осуществляемый вывод американских войск и недостаток боеспособности у афганских сил безопасности обеспечат формирование благоприятной среды для развития событий по такому сценарию».

Западные СМИ живо обсуждают сделанное Дональдом Трампом 30 августа заявление о том, что США планируют вывести из Афганистана свыше 5 тысяч своих военнослужащих, входящих в состав дислоцирующейся на территории этой страны 14-тысячной американской воинской группировки.

«Мы сократим численность нашего контингента до 8600 (военнослужащих), а затем мы примем решение об уходе оттуда», — сказал американский президент, выступая в эфире программы «The Brian Kilmeade Show» на Fox News Radio. Но спецслужбы США, по его словам, в значительной мере сохранят свое присутствие в Афганистане и после вывода оттуда «звездно-полосатых» войск.

Дональд Трамп в ходе этого своего публичного выступления охарактеризовал эту страну как «Гарвардский университет террора».

«Если когда-нибудь террористические группировки снова совершат нападение на Америку из Афганистана, мы вернемся с такой силой, какой они никогда не видели», — пригрозил он. И тут же добавил: «Но я не думаю, что это произойдет».

Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя выступление Дональда Трампа, заявил, что президент намерен положить конец «бесконечным войнам», гарантируя при этом защиту Соединенных Штатов. Между тем такой его настрой по отношению к Афганистану не находит полного понимания не только среди американских военных, но и даже у политических сторонников хозяина Белого дома.

Так, к примеру, сенатор-республиканец Линдси Грэм и отставной генерал Джек Кин в этой связи опубликовали в газете Washington Post материал под названием «We can’t outsource our security to anyone — especially the Taliban» — «Мы не можем передоверить решение вопроса нашей безопасности кому-либо — особенно Талибану».

В нем излагается следующее: «Мы должны четко понимать: Соединенным Штатам никогда не следует передоверять решение вопроса своей национальной безопасности кому-либо, особенно Талибану.

Мы не можем полагаться на талибов в плане безопасности; ибо слишком много наших солдат погибло от рук боевиков Талибана. Афганская война должна закончиться на наших условиях, а не на условиях талибов».

Итак, что же имеется в чистом остатке? Американская администрация намерена положить конец «бесконечным войнам». Она хочет вывести свой военный контингент из Афганистана, но при этом сохранить значительное разведывательное присутствие. Параллельно официальный Вашингтон предпринимает шаги, направленные на втягивание постсоветской Центральной Азии, и прежде всего Казахстана, в афганские дела в контексте инициативы 5+1. Зачем ему это нужно?! Казалось бы, уходя – уходи. Так, как это бывало в прошлом. И не раз.

Вот так же, как сейчас из Афганистана, американцы в 1993 году ушли из Сомали. Ушли с концами, без сохранения значительного разведывательного присутствия и втягивания соседних восточноафриканских стран в какие-то связанные с сомалийскими делами общие проекты. Так, почему же теперь в случае с Афганистаном они ведут себя иначе?!

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.