«Осуществление токаевских реформ возможно только при тесном взаимодействии с Елбасы». «Русские в Центральной Азии: проблемы и перспективы». «Во что превратят Алматы – все о планах по перестройке города». «Сколько женщин-акимов в Казахстане?»

Сетевой Казахстан 25 сентября 2019г.

IA — CENTR . RU . Ольга СУХАРЕВСКАЯ – «Русские в Центральной Азии: проблемы и перспективы» — Являясь колыбелью ряда цивилизаций и перекрестком торговых путей, Центральная Азия представляет собой сложный и многонациональный конгломерат народов, исторически обосновавшихся на ее просторах. Не стали исключением и русские, на протяжении столетий живущие в государствах центральноазиатского региона… Было бы несправедливым говорить, что на данном этапе националистические и антирусские тенденции являются господствующими в Центральной Азии, но рядовые граждане русской национальности подчас чувствуют себя чужими и сомневаются, есть ли у них будущее на Родине. Ведь у большинства из них другой родины, кроме Центральной Азии, нет.

«Данияр Ашимбаев: Осуществление токаевских реформ возможно только при тесном взаимодействии с Елбасы» — Сегодня все ждут шагов со стороны Токаева. Ему нужно объявить, какие рекомендации Нацсовета будут использованы и проведены в жизнь, что во многом зависит от взаимоотношений в треугольнике президент – правительство – парламент и «Нур Отан». Президенту нужно обозначить свои приоритеты. Очевидно, что избежать конфликтов хотелось бы всем, однако они в какой-то степени являются неизбежными. И такие ситуации является серьезным вызовом для Токаева – где надо проявить жесткость, а где – политическую мудрость и способность к компромиссу. Может статься, первый президент до сих пор проверяет его на стойкость – насколько его преемник способен руководить страной в кризисных ситуациях. Школа это полезная и нужная, однако, без сомнения, вызывающая некоторые вопросы. С другой стороны и госаппарат, и общество понимает, что эпоха первого президента подходит к концу – ждать чего-то иного было бы глупо. В свете этого обоим президентам необходимо выстраивать новую систему взаимоотношений исходя не только из личных чувств и эмоций, симпатия и антипатий, но и интересов страны, ее будущего, ее эффективного развития.

FORBES . KZ . «Эксперты: Бояться надо не Китая, а собственной сырьевой зависимости» — Что может построить и что – разрушить Китай в Центральной Азии, обсуждали политологи на площадке казахстанского Института мировой экономики и политики. Как свидетельствовали несколько участников, китайцы остро реагируют на проявления синофобии в Казахстане и Кыргызстане, в том числе расширяя сотрудничество с Узбекистаном и Таджикистаном. При этом альтернативы многим китайским проектам нет. Главное, подчеркнули участники обсуждения, что проекты, в которые инвестирует КНР, выбирают сами страны-реципиенты, и ответственность за успехи или провалы лежит не на Китае, а на правительствах этих стран.

TIME . KZ . «И словом, и делом» — Столица Казахстана впервые приняла форум спикеров парламентов стран Евразии. Вчера делегаты из 65 государств сверили часы в решении мировых проблем. Тысячу парламентариев в строгих костюмах столица встретила холодным ветром и дождем, зато во Дворце независимости их ждал чай с горячими баурсаками и мини-самсой. Это подняло тонус и настроение делегатов. Один из самых эмоциональных спичей при открытии форума произнес председатель Госдумы России Вячеслав ВОЛОДИН. Он, понятное дело, осудил политику, проводимую США, и призвал парламенты всех стран не отмалчиваться в ответ на возникшие вызовы.

«Игрища закончены. Можно играть» — Аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ вернул в государственный фонд детскую площадку, на месте которой частный владелец собирался строить баню, кафе и офис.

«Без левых талонов» — Чиновники заявляют, что с 1 октября этого года техосмотр можно будет пройти только честным путем. О том, что вступили в силу изменения в законодательстве, связанные с техническим осмотром транспортных средств, стало известно в начале сентября. Тогда в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что на всех пунктах технического осмотра, действующих в Казахстане, будет установлено единое для всех программное обеспечение.

CARAVAN . KZ . «Кто из казахстанских министров и акимов не платит налоги» — Первого октября 2019 года истекает срок уплаты налога на имущество и земельного налога физических лиц (налоги на собственность). Список лиц, не уплативших налоги на собственность, с 1 октября 2019 года будут опубликованы в СМИ. Об этом рассказали в управлении госдоходов по Медеускому району Алматы. Также отмечается, что в списке имеются известные в Казахстане люди.

«Каждый год в стране уничтожают минимум один сад: почему так происходит» — Только в этом году три хозяйства в Алматинской и Жамбылской областях выкорчевали 70 гектаров садов. Потери каждого составили от 0,5 до 1,5 миллиона евро. Только на саженцах. Общие потери хозяйств – более 6 миллионов евро. У кого и что пошло под топор, глава КазНИИ плодоовощеводства Серик САДЫКОВ раскрывать отказался. Но, по его словам, каждый год в стране уничтожают как минимум один сад. Причина простая до банальности – саженцы не прижились, не дали рост.

KURSIV . KZ . «Что будет с госзакупками в Казахстане» — Закупки – одна из таких сфер, где ежедневно чувствуешь себя на вершине клокочущего вулкана, причем это касается как тех, кто объявляет тендеры, так и тех, кто принимает в них участие. Для тех, кто постоянно крутится в этой сфере, правила в целом очевидны. Но вот госзакупки, по словам экспертов «Курсива», требуют уже особого подхода.

«Тысячи лифтов в Казахстане нуждаются в ремонте» — В казахстанских многоэтажках насчитывается боле 23,5 тыс. лифтов. Значительная их часть требует ремонта или замены. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то трагедии, подобные той, что в прошлом году произошла в Актобе с телеведущей, будут только множиться. На все это необходимы миллиарды тенге. Что происходит с «подъемниками» в регионах страны, разбирались корреспонденты «Курсива».

TENGRINEWS . KZ . «Сколько женщин-акимов в Казахстане?» — В истории Казахстана были женщины-министры, женщина — государственный секретарь, женщина — спикер Сената, но ни разу не было женщины — акима области. Корреспондент предлагает узнать, сколько женщин-руководителей работает на государственной службе. На сегодня в Казахстане на государственной службе работают 50 144 женщины. При этом руководящие посты занимают 9 735 женщин. Вот некоторые из них. Спикер Сената — Дарига НАЗАРБАЕВА.

365 INFO . KZ . «Около 10% пенсионных накоплений направлены в госдолг США» — Тренд инвестиционной политики пенсионки в принципе не меняется. В фаворе иностранные банки. Объем размещенных за месяц долларовых депозитов составил 708,6 млрд тенге. Эти средства были разделены между 8 банками. Объем погашений основного долга по вкладам в отчетном месяце из этих банков составил 767,6 млрд тенге.

«Во что превратят Алматы – все о планах по перестройке города» — Что будет с улицей Жибек жолы? Зачем нужна брусчатка? Как помирят велосипеды и автомобили? Отвечает руководитель алматинского управления городского планирования урбанистики Алмасхан АХМЕДЖАНОВ.

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