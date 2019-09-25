Т45,4 млрд задолжали участники программы снижения долговой нагрузки граждан в Алматы

Aлматы. 25 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Задолженность алматинцев, участвующих в государственной программе по снижению долговой нагрузки граждан, составила Т45,4 млрд, заявила заместитель директора Алматинского городского филиала Национального банка Гульнара Шеметова.

«На 11 сентября долги почти 116 тыс. алматинцев составляли Т45,4 млрд. Из них были погашены Т18,4 млрд. То есть, где-то 30% задолженности этим гражданам было списано по данной программе», — сказала Шеметова на брифинге по снижению долговой нагрузки граждан в среду в акимате Алматы.

По ее словам, количество заемщиков по Казахстану составляло 618,5 тыс., из них попадали под действие госпрограммы около 250 тыс. человек, их долг – Т250,9 млрд, а погашенная сумма составляла ТТ105,2 млрд.

В категорию граждан, которая попала в тяжелую жизненную ситуацию и не может обслуживать взятые на себя кредитные обязательства, входят многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и потерявшие единственного кормильца, получатели адресной социальной помощи, дети-сироты.

Одноразово им погашаются основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до Т300 тыс. в банках и микрофинансовых организациях за каждого заемщика.

Уточнить возможность погашения долга по займам и микрокредитам за счет государства можно на портале электронного правительства при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Напомним, 26 июня 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев для оказания своевременной помощи по снижению долговой нагрузки на граждан Казахстана, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, поручил в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам.