Мокрый снег ожидаются в ближайшие трое суток в большинстве областей Казахстана

Новости 41 0

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Мокрый снег ожидаются в ближайшие трое суток в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С обширным циклоном, занимающим территорию Западной Сибири и Северного Казахстана, связаны полярная и арктическая системы фронтов. Перемещаясь через Казахстан, они будут вызывать осадки – дождь, мокрый снег и похолодание в большинстве областей республики», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 15-17 октября.

По словам синоптиков, температура воздуха в предстоящие трое суток предполагается близкой к средним многолетним значениям.

Похожие материалы:

  1. Дожди и похолодание ожидаются в ближайшие трое суток в ряде областей Казахстана
  2. Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана
  3. Дожди с грозами ожидаются в четверг лишь на северо-западе и севере Казахстана
  4. Погода без осадков ожидается в среду в большинстве областей Казахстана
  5. Ряд крупных пожаров тушат последние трое суток в разных уголках Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...