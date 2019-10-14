Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Мокрый снег ожидаются в ближайшие трое суток в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С обширным циклоном, занимающим территорию Западной Сибири и Северного Казахстана, связаны полярная и арктическая системы фронтов. Перемещаясь через Казахстан, они будут вызывать осадки – дождь, мокрый снег и похолодание в большинстве областей республики», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 15-17 октября.

По словам синоптиков, температура воздуха в предстоящие трое суток предполагается близкой к средним многолетним значениям.