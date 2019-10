Однако такой призыв, по всей видимости, не возымел никакого действия. Турецкая армия продолжает обстреливать объекты вокруг сирийских приграничных городов, в которых проживают тысячи курд

Издание Independent опубликовало статью Колина Друри под названием «UK urges Turkey to halt military offensive in Syria as France and Germany suspend arms sales to Ankara» — «Великобритания призывает Турцию прекратить военное наступление в Сирии, в то время как Франция и Германия приостанавливают продажу оружия Анкаре»

В предисловии к ней говорится так: «Такие меры принимаются на фоне событий, отмеченных появлением в мире 130 тысяч новых беженцев, которые покидают ранее стабильные города, подвергающиеся сейчас бомбардировке».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Великобритания призвала Турцию прекратить наступление в Сирии, в то время как Франция и Германия прекратили продажу оружия Анкаре на фоне нарастающего возмущения международной общественности военной интервенцией, предпринимаемой турецкой армией.

Решение о приостановлении поставок вооружения было объявлено тогда же, когда Борис Джонсон в ходе своего телефонного разговора с президентом Реджепом Эрдоганом обратился к Анкаре с призывом остановить наступление, а США заявили, что введут санкции, если вторжение не будет прекращено.

Но в воскресенье Турция не подавала каких-либо признаков того, что она собирается повернуть вспять, ибо ее армия продолжала в этот день обстреливать объекты вокруг приграничных городов, в которых проживают тысячи курдов. Почти 200 человек — многие из них гражданские лица — были убиты в ходе боевых действий. Согласно заявлению ООН, интервенция турецкой армии обусловила появление 130 тысяч новых беженцев в мире. Речь, главным образом, идет о таких людях, которые спасаются от бомбардировок и обстрела городов Рас-эль-Айн и Тель-Абьяд.

Анкара обвиняет курдов в том, что они являются террористами, и заявляет, что наступление ее армии имеет целью установление 30-километровой зоны безопасности южнее турецко-сирийской границы и изгнание этих самых «террористических формирований» за ее пределы.

Турки приступили к наземному вторжению в сирийскую приграничную зону в среду после того, как президент США Дональд Трамп вывел американские войска из региона, пойдя, таким образом, на неожиданный шаг, вызвавший решительное осуждение как у сторонников в самой Америке, так и у союзников за рубежом.

Даже Турецкая Республика Северного Кипра — де-факто самостоятельное государство, которое традиционно является самым последовательным сторонником Турции, — призывает к миру и диалогу.

Наибольшую озабоченность вызывают предательство в отношении курдов, одного из самых верных исторических союзников Запада в регионе, а также тот факт, что в этом районе находятся тюрьмы, в которых содержатся тысячи боевиков Исламского Государства.

Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (Syrian Democratic Forces – SDF) заявили, что не могут продолжать охранять всех этих задержанных, если им еще приходится сражаться с турецкой армией. А это означает отпущение бесчисленного множества террористов на свободу в уже опустошенном регионе.

«Охрана тюрем ИГИЛ больше не является (для нас) приоритетом, — заявил представитель SDF Редур Кселил, выступая по телевидению в субботу вечером. – Пусть те, кого волнует охрана заключенных, прибудут сюда и возьмут на себя решение проблемы. Мы готовы передать им ответственность за это дело».

О своих планах по созданию 30-километровой зоны безопасности южнее турецко-сирийской границы Анкара объявила еще весной нынешнего года. Заявленная цель не ограничивается задачей очистки приграничной с Турцией части Сирии от сил самообороны сирийских курдов. Анкара еще планирует перебазировать туда находящихся сейчас в Турции сирийских беженцев. Довод при этом таков: в Турецкой Республике находятся 4 миллиона беженцев, и она не может бесконечно содержать их.

Официальный Дамаск так же, как и официальная Анкара, не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат. Но при этом сирийские власти осуждают турецкую оккупационную политику на севере страны.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.