Издание Conversation AU опубликовало статью старшего научного сотрудника Оклендского технологического университета Дэвида Холла под названием «Why some people still think climate change isn’t real» — «Почему некоторые люди до сих пор не воспринимают реальности изменения климата».

В ней говорится так: «Почему люди все еще считают изменение климата нереальным?

Корневая причина отрицания климатических изменений кроется в конфликте между фактами и ценностями. Люди отрицают климатический кризис потому, что признание его присутствия попросту провоцирует появление у них неприятных ощущений.

Как я уже говорил ранее при другом случае, признание изменения климата предполагает восприятие определенных фактов. Но вхождение в состояние озабоченности климатическими изменениями подразумевает связывание этих фактов с ценностями. А это, в свою очередь, предполагает наведение мостов между наукой об изменении климата и различными причинами, обязательствами и убеждениями, имеющимися у таких людей.

Отрицание происходит, когда наука о климате толкает нас на неправильный путь. Она вместо того, чтобы способствовать появлению у нас желания остановить климатический кризис, побуждает нас сопротивляться самой мысли о нем, потому что факты антропогенного глобального потепления вступают в противоречие с нашими личными планами и проектами.

Вероятно, идея об изменении климата представляет собой угрозу для нашего мировоззрения. Или, возможно, мы опасаемся реакции общества на изменение климата, на проблемы, порождаемые переходом к экономике с низким уровнем выбросов. В любом случае, изменение климата становится такой «неудобной правдой», что мы вместо того, чтобы жить, имея в виду вызывающие у нас озабоченность факторы, и реагировать на них, подавляем истину (неправдою).

Отрицание реальности

Зигмунд Фрейд и его дочь Анна были великими хроникерами отрицания. Зигмунд охарактеризовал такое отрицание реальности как активный мыслительный процесс, как «способ узнать, что же подвергается подавлению». Подобное мимолетное осознание — это то, что отличает отрицание от невежества, непонимания или явного неверия. Отрицать изменение климата – это значит смутным образом осознавать ужасную реальность и защищать себя (таким образом) от нее.

Современные социальные психологи склонны давать объяснение такому явлению с использованием терминов типа «мотивированные рассуждения». Поскольку факты науки о климате противоречат существующим убеждениям и ценностям людей, они начинают резонерствовать на тему фактов.

При этом они — как примечательно выразился социальный психолог Джонатан Хайдт, — не принимаются рассуждать в тщательной манере, свойственной добросовестному судье, который беспристрастно взвешивает все доказательства. Вместо этого они начинают резонерствовать, следуя манере адвоката, который хватается за апостериорные рационалистические объяснения, следуя животному инстинкту обеспечения защиты.

Личностный фактор играет в данном случае важную роль: люди бывают в большей степени предрасположены к отрицанию изменения климата, если они склонны к поддержке иерархии (ценностей) и к выступлению против изменений в статус-кво. Демографические факторы также оказывают воздействие в рассматриваемую ситуацию. В международном масштабе выявляется такая очевидность: люди, которые являются менее образованными, пожилыми и более религиозными, склонны игнорировать изменение климата, при этом половая принадлежность и размер дохода особой роли не играют.

Одним словом, отрицание – это подавленное знание. В отношении вопроса изменения климата такое подавление осуществляется как на психологическом, так и на социальном уровне. Причем в данном случае социальный фактор подпитывает психологический фактор. Это — мрачный сценарий. Но он проливает кое-какой свет на путь, пролегающий вперед».

