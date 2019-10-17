Курс тенге: падать дальше некуда?

Казахстанские эксперты настроились на оптимистичный лад. Единственное, что их выводит из равновесия – замедление экономического роста и ожидаемая высокая инфляция

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) представила результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в октябре 2019 года.

24 эксперта ответили на вопросы, касающиеся прогнозов ключевых индикаторов, начиная от стоимости нефти марки Brent и заканчивая ожиданиями по движению базовой ставки Национального банка РК.

Безусловно, целый блок вопросов касался курсовой политики: аналитики сформулировали свои ожидания относительно стоимости: доллара США против российского рубля,доллара США против казахстанского тенге и российского рубля против казахстанского тенге.

Что ожидает нас в ноябре?

Итак, эксперты финансового рынка в краткосрочной перспективе (до одного месяца) не ожидают дальнейшего ослабления курса нацвалюты.

«По результатам октябрьского опроса профессиональные участники финансового рынка придерживаются мнения, что средний курс по паре USDKZT в начале ноября составит 390,8 тенге за доллар, тогда как медиана ожиданий составляет 390,0 тенге за доллар», — отмечают в АФК.

Эксперты также ожидают роста цен на нефть до $60,9 за баррель (тек.58,0) в начале ноября и некоторого ослабления рубля — до 65,2 рублей за доллар (тек.64,8).

В сообщении АФК подчеркивается, что во время проведения опроса (01.10-07.10) курс доллара на KASE обновлял исторические максимумы по средневзвешенному значению на фоне падения котировок нефти и ослабления российского рубля, информационным поводом чему послужили риски экономического спада в мире. Тем не менее, опрашиваемые эксперты сохраняли спокойствие и не поддавались панике.

Самое примечательное то, что месяцем ранее, в сентябре, 80% аналитиков рынка дали абсолютно точные прогнозы, отметив, что курс доллара наKASEв начале октября будет находиться вблизи отметки 390,7. Так что к прогнозам, вероятно, есть смысл прислушиваться.

В отношении процентных ставок большинство экспертов придерживаются мнения, что Нацбанк на следующем заседании 28 октября сохранит базовую ставку на уровне 9,25%. 75% опрошенных экспертов ожидают сохранения базовой ставки на текущем уровне, оставшиеся 25% аналитиков прогнозируют ещё одно повышение.

Напомним, последнее решение было достаточно неожиданным для рынка. По итогам сентябрьского опроса, только 38% опрошенных АФК экспертов ожидали повышения базовой ставки до уровня 9,25%. Вместе с тем годовая инфляция в сентябре замедлилась до 5,3% с 5,5% в августе, что вероятно соответствующим образом отразилось на ожиданиях экспертов.

Что нас ожидает через год?

«На фоне ожиданий по дальнейшему смягчению денежно-кредитных условий ключевыми центробанками мира и признаков смягчения торговой напряжённости рыночные ожидания по ценам на нефть в среднесрочной перспективе немного улучшились. Так, средний прогноз стоимости барреля нефти Brent через 12 месяцев вырос с 60,6 долларов США до $61,9 за баррель (+2,1%). При этом на текущий момент баррель Brent торгуется за $58, и не превышал отметки $58,4 за баррель во время проведения опроса. Другими словами, эксперты улучшили свои прогнозы, несмотря на текущую динамику цен», — подчеркивают аналитики АФК.

Рост котировок нефти будет способствовать отыгрыванию тенге и рублём своих позиций в паре с долларом США. Так, среднесрочные ожидания по изменению курса доллара США к тенге и российскому рублю улучшились на 0,4% и 1,9% соответственно. В соответствии с более выраженным укреплением российского рубля ожидания по курсу по паре RUBKZT ухудшились на 0,4%.

То есть, профессионалы-финансисты не тешат себя мыслью о том, что ситуацияс тенге по отношению к рублю как-то изменится кардинально. Укрепление тенге по сравнению с рублем запаздывает. Причем, это будет продолжаться и дальше. А, значит, мы можем увидеть курс не 6 тенге за 1 рубль, а 6,5 тенге и даже больше. Впрочем, числовых значений курса тенге к рублю в опросе не было. Это лишь наши предположения.

ВВП, инфляция и ставки

Ожидания экспертов в отношении роста ВВП Казахстана в следующие 12 месяцев по-прежнему ниже 4%. Так, в среднем ожидается, что экономика страны за ближайший год в реальном выражении расширится на 3,4% в сравнении с 3,6% месяцем ранее. Напомним, рост экономики Казахстана за восемь месяцев 2019 года составил 4,3%.

В октябре значение ожидаемой через 12 месяцев инфляции составило 6,1% против 6,4% месяцем ранее. К концу 2020 года ожидается незначительное ускорение показателя до 6,2% (6,5% ранее).

«Инфляционные ожидания профессиональных участников рынка по-прежнему превышают как текущий уровень роста цен (5,3% по итогам сентября), так и цель НБРК по инфляции на 2019-2020 годы (4-6%)», — отмечают аналитики АФК и делают акцент на том, что инфляционные ожидания экспертов не являются заякоренными, поскольку остаются чувствительными к динамике фактической инфляции и макроэкономическим новостям.

Суждения экспертов АФК относительно дальнейших действий в отношении базовой ставки на горизонте следующих 12 месяцев разделились. Так, 42% опрошенных экспертов ожидают повышения базовой ставки, а количество ожидающих ее сохранения и понижения разделилось поровну — 29%. Ранее НБРК сообщил, что дальнейшие решения в отношении базовой ставки будут приниматься с учетом соответствия складывающейся и прогнозируемой динамики инфляции относительно целевого коридора 4-6% на 2019-2020 годы, динамики рисков со стороны внутренней экономики и ситуации на мировом рынке.

Чтобы понять, какие взаимосвязи дает базовая ставка на рынок, достаточно знать, что рост базовой ставки снижает доступность заемных средств и уменьшает давление на курс тенге. Но поскольку изменения базовой ставки, как правило, исчисляются лишь в сотых процента, то нельзя говорить о том, что кредитная политика банков с изменением базовой ставки меняется кардинально. Скорее всего, это лишь своеобразный флюгер, с помощью которого можно понять, куда дует ветер, или что хочет сказать регулятор.

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