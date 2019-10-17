Минздрав болен хроническим протекционизмом 17.10.2019 12:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 76 0 Куаныш Керимкулов о нездоровой конкуренции государственной и частной медицины Похожие материалы: Минздрав РК ограничивает частные лаборатории в диагностике ВИЧ-инфекции Комиссия выехала в Атырау еще до начала расследования дела об убийстве младенца Врачей необходимо привлекать к ответственности за халатность – Умарова Так кто же «заказал» министра Биртанова? Всегда ли белый халат, мундир и мантия — лечение, законность и правосудие?