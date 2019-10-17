«Борьба за «Самрук» — это одна из основных интриг в политической жизни страны». «Старые элиты сейчас должны быть заинтересованы в собственной легитимизации». «Кнуты» от Байбека, «пряники» от Дариги». «Казахский язык: либо прозябание на обочине, либо модернизация»

Сетевой Казахстан 17 октября 2019г.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Что такое казахская элита и спасет ли ее цифровизация» — По-настоящему успешный бизнес тот, который создан без господдержки. Его у нас мало, но он есть и в основном в высокотехнологичных сферах – даже у нас понимают, что там отобрать бизнес просто нельзя, это вам не пивзавод. Однако, несмотря ни на что, пока еще существует негласный консенсус элит. И, к сожалению, главное их заблуждение заключается в том, чтобы законсервировать систему, не изменив ее фундаментальные основания. Однако, парадокс в том, что именно старые элиты сейчас должны быть заинтересованы в собственной легитимизации. Иначе, их не спасет даже то, что их жены, дети и любовницы уже давно и прочно живут за границей, в той самой системе, которую они не хотят строить в собственной стране. Но проблема в том, что в этих странах уже есть собственная национальная буржуазия, и они там все равно будут людьми второго сорта даже несмотря на вероятность сохранения своих капиталов.

NOVGAZ.COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ – ««Кнуты» от Байбека, «пряники» от Дариги» — Основной целевой группой, с которой общалась Дарига НАЗАРБАЕВА, стали региональные депутаты маслихатов. Если БАЙБЕК депутатов стращал «кнутом» – исключением из партийных рядов всех отступников, то Дарига предложила кучу «пряников». Выяснилось, что при Сенате реанимирован Совет по взаимодействию с местными представительными органами, созданный ее предшественником еще в 2007 году. Совет, без особой шумихи, подготовил пакет «рекомендаций для правительства по дальнейшему укреплению роли маслихатов, повышению статуса секретаря маслихата, а также по введению института освобожденных депутатов» и соответствующие поправки в законодательство.

CARAVAN . KZ . «Кто из ближайших соседей Казахстана мешает построению «тюркского мира»» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ — Алматы, Ташкент и Бишкек так и не смогли договориться по широкому кругу вопросов, включая даже взаимную конвертируемость валют, причем очень долгое время. Что касается более широкого союза, то надо понимать, что есть фактор Турции. Одно время страна вела более светский курс, который всех устраивал. А потом они стали проводить политику пантюркизма, которая основана на принципе, что все тюркские государства должны быть в союзе и во главе с Анкарой. До Эрдогана и при нем делалось немало таких попыток, но они все находили противодействие со стороны тех же постсоветских стран. Если у Азербайджана с Турцией определенные союзнические отношения есть, то для Нур-Султана, Ташкента, Бишкека, Ашхабада ведущая роль Анкары неприемлема.

EXPERTONLINE . KZ . «Назарбаев и националисты» — Современные националисты превратились в политических маргиналов (впрочем, как и любые другие движения) отчасти потому, что власти в начале 1990‑х работали на разрушение институционализированных национальных сил. Отсутствие таких организаций привело в первую очередь к потере связи между поколениями политических деятелей. Поэтому у сегодняшних молодых националистов плохо с политической культурой и с тактикой протеста. Не говоря о том, что с некоторыми из них нужно провести ликбез, объясняя разницу между этническим и гражданским национализмами. Наш собеседник Жасарал КУАНЫШАЛИН — бывший зампредседателя ГДК «Азат».

CAMONITOR . KZ . Кенже ТАТИЛЯ – «Казахский язык: либо прозябание на обочине, либо модернизация» — Наше издание часто поднимает проблемы, касающиеся судьбы казахского языка, и почти каждая такая публикация вызывает у читателей далеко не однозначную реакцию. Некоторые даже называют нас чуть ли не врагами казахского языка. Но критический взгляд на его нынешнее состояние, неприятие попыток изменить ситуацию сугубо административными методами (обязать всех знать казахский, ограничить хождение русского и т.д.) продиктованы ничем иным, как осознанием того, что он сможет занять подобающее его конституционному статусу место только в том случае, если станет по-настоящему востребованным. А чтобы это случилось, необходима его коренная, в чем-то даже революционная, модернизация. И пока этого не произойдет, казахский язык по-прежнему будет прозябать на обочине процессов глобализации.

««Бегство из аула»: что делать с массовой миграцией сельчан в города?» — На прошлой неделе президент страны Касым-Жомарт Токаев потребовал взять внутреннюю миграцию под жесточайший контроль, назвав чрезмерный рост населения больших городов серьезной проблемой. О масштабах этой проблемы, явных и мнимых угрозах, а также о способах решения мы беседуем с историком и политологом Нуртаем МУСТАФАЕВЫМ.

KP . KZ . «Больше — не лучше. Чем грозит Казахстану демографический бум?» — Население Казахстана продолжает стремительно расти и уже превысило 18,5 млн. человек. Вместе с тем меняется и этническая карта республики. Где выше рождаемость, в селах или городах, чем грозит демографический бум, и кто и почему покидает страну, рассказал корреспонденту «Комсомолки» специалист по демографии, доктор исторических наук, профессор ВКГУ им. С. Аманжолова Александр АЛЕКСЕЕНКО.

TIME . KZ . «Уроки чтения между строк» — Две недели назад в паре новомодных анонимных телеграм-каналов стала появляться странная информация о якобы предстоящей отставке председателя “Самрука” Ахметжана ЕСИМОВА. Чтобы понять, что вообще творится в фонде и вокруг него, мы пообщались с экономистом Олжасом ХУДАЙБЕРГЕНОВЫМ и политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ о ситуации вокруг ФНБ. Главный вопрос: кто и почему периодически пытается раздувать слухи? — Не стоит забывать, что в состав фонда входят базовые национальные компании страны. Это и “Казатомпром”, и “Казахстан темир жолы”, и “КазМунайГаз”, и “Казахтелеком”, — напоминает политолог. — А это самые лакомые кусочки казахстанской экономики. Поэтому понятно, что борьба за “Самрук” — это одна из основных интриг в политической жизни страны. Любые политические скандалы и информационные войны так или иначе связаны с контролем над финансовыми и экспортными потоками в квазигосударственном секторе. Всегда есть силы, готовые воевать за контроль над финансовыми потоками. И это неудивительно: пока “Самрук-Казына” существует, такая борьба будет идти.

«По закону мирного времени» — В столице на днях начнётся судебный процесс над казахстанцами, воевавшими в Сирии. Это будет один из самых громких и массовых судебных процессов в Казахстане в этом году. Судить будут 14 граждан из тридцати, воевавших в Сирии на стороне запрещенной в нашей стране террористической организации ДАИШ и возвращенных в ходе операции “Жусан”. Помимо этого им инкриминируют массу других статей Уголовного кодекса республики, по которым грозят большие сроки. Нашему корреспонденту удалось побывать в следственном изоляторе Нур-Султана, поговорить с каждым из них и записать эксклюзивные интервью.

«Вредные советы» — Как подозреваемому в коррупции можно избежать ответственности. В Караганде продолжается искрометное противоборство между сотрудниками КНБ и оперативником Нацбюро по противодействию коррупции (недавно реорганизовано в госагентство) Данияром КИМБЕКОВЫМ. Идет оно с переменным успехом. Казыбекбийский райсуд, куда комитетчики долго не могли загнать его уголовное дело, оправдал подсудимого за недоказанностью его участия в совершении мошенничества. Таким образом, счет в этой битве силовиков стал 2:1 в пользу Кимбекова. Впрочем, сторона гособвинения надеется взять реванш в апелляционной инстанции.

KZAIF . KZ . Джанибек СУЛЕЕВ – «Мутный поток» — Итак, по линии Генпрокуратуры в шести регионах было выявлено нецелевое и нерациональное использование государственных средств на сумму 5,3 млрд тенге (!). При этом государству причинен ущерб на сумму 730 млн тенге. Проще говоря, налицо и растраты, и хищения. По линии Антикоррупционной службы с 2017 года в этой сфере выявлено 145 коррупционных преступлений, за их совершение уже осуждено 59 человек, а к уголовной ответственности привлекается 78 лиц. Причиненный государству ущерб составил 931,9 млн тенге, и надо заметить, что на текущий момент возмещено 907,6 млн тенге. По линии Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов для принятия процессуального решения в правоохранительные органы передано 24 материала на общую сумму 5,7 млрд тенге.

KAPITAL . KZ . «Как торговые войны и ставка ФРС отразятся на Казахстане» — По прогнозам МВФ, из-за торговой войны между Китаем и США потери мировой экономики в следующем году могут составить $700 млрд, или 0,8% ВВП. Между тем на прошлой неделе США согласились приостановить очередное повышение таможенных тарифов на китайские товары. Дональд Трамп выразил намерение подписать соответствующее соглашение с Си Цзиньпинем на саммите АТЭС в Чили в ноябре текущего года, в то же время он не исключает, что сделка может и сорваться. Как торговые споры между США и КНР отразятся на экспорте отечественной нефти, влияет ли снижение ставки ФРС на экономику Казахстана, а также из-за чего происходит ослабление национальной валюты в интервью рассказал управляющий директор Центра исследований прикладной экономики (AERC) Олжас ТУЛЕУОВ.

PLATON . ASIA . «Кадырбаев: «Казахфильм» – это узкоспециализированная структура, которая делает прямые пропагандистские вещи» — Один из самых жестких отечественных кинокритиков Карим КАДЫРБАЕВ рассказывает о кинематографическом закулисье. Казахстанская индустрия кино — одно из самых загадочных, сказочных и волшебных мест в государстве. Откуда берутся и как финансируются отечественные киношедевры и почему так хочется взять это определение в кавычки? — Киностудия «Казахфильм» – это такая структура, как и большинство госструктур, болеет гигантоманией и очень сильно любит дорогостоящие проекты. Поэтому основные деньги уходили на «Казахское ханство», «Путь лидера», «Томирис» опять же.

MK — KZ . KZ . «Главный винодел Казахстана Артуш Карапетян: «Мы ориентированы на качество продукции»» — Председатель совета директоров ТОО СП «Winnac Elite», президент Союза виноделов РК, академик Международной академии виноградарства и виноделия (Франция), председатель Ассоциации армянских культурных центров РК «Наири» Артуш КАРАПЕТЯН считает, что на рынке вино-водочной продукции достаточно много фальсификата, поэтому необходимо выпускать только качественную и высококлассную казахстанскую продукцию, которая по оформлению не будет уступать зарубежным брендам. К этому всегда и стремится ТОО СП «Winnac Elite».

AZATTYQ . ORG . «Вынуждена просить милостыню из-за нищеты» — По официальным данным, за чертой бедности в Казахстане живут два миллиона человек. По словам министра труда и социальной защиты населения Биржана НУРЫМБЕТОВА, за девять месяцев этого года адресная социальная помощь была выделена 417 тысячам семей, или двум миллионам 138 тысячам человек. Однако некоторые эксперты считают, что количество нуждающихся людей намного больше.

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