«Дувановы и мамаи лепят коллективного Косанова в лице Демократической партии»

Сетевые СМИ о партстроительстве в Казахстане

«Активист Мамай, бывший секретарь Совбеза Жукеев объявили о планах создать партию» — Журналист и активист Жанболат МАМАЙ, бывший секретарь Совета безопасности Казахстана, покинувший госслужбу в 2000-х годах Тулеген ЖУКЕЕВ, журналист и правозащитник Сергей ДУВАНОВ, журналист Асель ДЖАНАБАЕВА объявили о планах создания новой политической организации, Демократической партии Казахстана.

16 октября на пресс-конференции в Алматы, в которой находящийся сейчас в США Дуванов участвовал дистанционно (через онлайн-подключение), они сообщили, что сейчас есть инициативная группа из 10 человек, которая готова обсудить политическую платформу будущей партии с участием активистов, считающих себя патриотами страны и видящих необходимость реформ.

«Кто стоит за партией Жанболата Мамая?» — Из выделенных нами пассажей следует, что инициаторы создания Демократической партии Казахстана рассчитывают получить поддержку со стороны казахстанцев, проголосовавших на последних досрочных президентских выборах за Амиржана КОСАНОВА.

Мы полагаем, что эти расчеты вполне обоснованы, поскольку протестные настроения в Казахстане растут, но при этом подавляющее большинство протестантов отнюдь не готово выходить на улицу и сталкиваться лоб в лоб с силовиками, рискуя при этом потерять свободу или деньги, уплаченные в качестве штрафа, здоровье и возможно даже жизнь.

В социальных сетях внутриполитическая инициатива Мамая и Дуванова уже активно обсуждается. При этом многие сомневаются в том, что учредительный съезд новоявленной структуры состоится, что ее организаторы смогут набрать требуемые законом 40 тысяч членов, что партия будет зарегистрирована органами юстиции, а также сможет найти достаточно спонсоров, чтобы обеспечить функционирование в течение продолжительного периода времени. Ну и, конечно, вероятность того, что будущую Демократическую партию Казахстана допустят к участию в следующих парламентских выборах.

В связи с этим стоит обратить внимание на то, что главным спикером на мероприятии 16 октября был Жанболат Мамай, которого бывший лидер ОСДП Ермурат Бапи хотел поставить вместо себя.

Этот факт, равно как и участие в пресс-конференции в качестве одного из инициаторов создания Демократической партии Казахстана правозащитника Сергея Дуванова, дают основание для предположения о том, что к этому проекту так или иначе приложил руку Акежан КАЖЕГЕЛЬДИН.

Улугбек БАБАГУЛОВ – «Дувановы и мамаи лепят коллективного Косанова в лице Демократической партии» — Сейчас ДУВАНОВ, МАМАЙ и К должны заменить на политической сцене обанкротившегося Амиража КОСАНОВА и вновь коллективно сыграть его роль громоотвода недовольства народных масс уже на парламентских выборах. Вместо дискредитированного ОСДП сейчас на щит будет выдвигаться этот проект для обмана легковерных и для попытки взять несколько мест в парламенте в рамках существующей системы. Если эта партия пройдет регистрацию, то она станет подпоркой системы, а не тараном, и, наоборот, легитимизирует результаты выборов.

Наивно предполагать, что Акорда и Елбасы выпустили из своих рук нити управления и контроля и что эти многочисленные проекты партий и коалиций создаются сами по себе в течение последних дней. Более того, именно первые руководители страны и решили сейчас возглавить процесс партийного строительства, запустив сразу с десяток разных направлений и проектов. В них есть и прозападные, и националистические. Понимая, что дело идет к социальному взрыву, власть приоткрывает табакерку, для того, чтобы чертиками, которые выпрыгивают массово из нее, окончательно запутать недовольных и направить их в нужное русло.

Конечно, разные группы в правящем классе имеют свои интересы, и борьба между ними только обостряется по мере старения Назарбаева. Но, в целом, получение сразу дюжины новых партий, наоборот, будет способствовать удержанию власти и прежней системы, так как будет максимально дробить протестное поле и выпускать пар недовольство через разрешенные выборы в нижнюю палату парламента

Американцам это также выгодно, так как формируется новая поросль политиков, которые будут ориентироваться на посольство США, на западные ценности и фонды, а также проводить нужную политику лоббирования в парламенте и в местных органах власти.

Роман ИВАНОВ – «Пациент скорее мертв: кому нужна нежизнеспособная партия?» — Создание новой партии – дело в принципе неплохое. Партийное поле действительно пора развивать, в нынешнем своем состоянии оно больше напоминает болото. Только вот в данном конкретном случае есть пара «но».

Первое, что сразу бросилось в глаза — это позиционирование: для кого она, собственно, создается. Оказалось, что задумали «для всех». Дуванов так и заявил: мол, пора «отказываться от традиционного понимания партии как организации единомышленников, объединенных идеологически и имеющих жесткую партийную дисциплину». И призвал заходить в нее людей любых политических и идеологических взглядов.

При ближайшем рассмотрении сама идея выглядит следующим образом: вы помогите нам пробиться в большую политику (в парламент, например), добавьте авторитета и обеспечьте реальным весом.

А дальше мы будем рулить уже сами, в соответствии с собственными реальными целями и задачами. Коль уж разговор пошел о парламенте, самое время вспомнить, что выборы проходят именно по партийным спискам. Кто будет их заполнять, когда дело дойдет до конкретных фамилий, догадаться уже нетрудно.

Тем временем в узких кругах (тех, кому сама тема оказалась интересна) уже вовсю муссируется вопрос – откуда деньги? Все-таки содержание партии дело недешевое. Одно из мнений опубликовал Telegram-канал «Строгий агашка» (кстати, в провластных симпатиях ранее не замеченный) – деньги выдаст «небезызвестный Бергей РЫСКАЛИЕВ, сбежавший за рубеж с украденными миллионами из казны государства». Другое мнение: под проект «партия для всех» денег не даст никто.

Марат ШИБУТОВ – «Знакомые всё лица…» — Мы достаточно давно и хорошо знаем как минимум трех из четырех будущих “демократов”. Эти люди в ряде вопросов имеют крайне противоположные убеждения. К тому же не все из них готовы в равной степени противостоять возможному давлению. Ведь ни в одной стране оппозицию не носят на руках и не осыпают цветами, особенно на начальном этапе.

А можно ли гарантировать, что если они и доведут партию до регистрации, то она не расколется в первой же электоральной кампании? Есть ведь еще и человеческий фактор, который наверняка сыграет в процессе партстроительства. Пример гражданского активиста Ануара НУРПЕИСОВА, исчезнувшего на месяцы из информационного поля и только недавно объявившего о своей иммиграции в Шри-Ланку, — тому наглядное подтверждение. Думаю, не надо напоминать, какой шквал возмущения обрушился после выборов на старого оппозиционера Амиржана КОСАНОВА от соратников, как только его заподозрили в недостаточной оппозиционности.

Я пока бы воздержался от термина “новая оппозиция” для Демократической партии вне зависимости от того, зарегистрируют ее или нет. Мне кажется, что даже мой полустебный проект праволиберальной партии с легализацией проституции, легких наркотиков, свободного владения оружием, отменой административных и экономических запретов, развитием ядерной энергетики и массовыми лесопосадками и то более четко находит свою целевую аудиторию, чем попытки “старой оппозиции” остаться в политическом поле.

В общем, надо смотреть на тренды и двигаться вместе с ними, а то волна истории унесет тебя на свалку.

На мой взгляд, “новая оппозиция” — это политические и гражданские активисты, которые активно себя показали в 2019 году. Часть из них работала и ранее, но в этом году они заявили о себе на всю страну. У них есть задор, умение работать с молодой аудиторией, креативность. Плюс, по большей части, это новые молодые лица, которые не связаны со “старой оппозицией”.

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