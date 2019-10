За такой истерией кроются попытки правящих кругов обрести еще большую власть. Климатология перестала проявлять себя как нормальная отрасль знаний, превратившись в религию нового века, в рамках которой еретики преследуются

Издание Casey Research опубликовало статью Джастина Спиттера под названием «How to Profit From Climate Change Hysteria» — «Как можно извлечь выгоду из истерии по поводу изменения климата». В ней говорится так: «Левые хотят похоронить нефтегазовую отрасль.

Они хотят искоренить эту индустрию… точно так же, как угольную отрасль.

Нам сказали, что это нужно сделать ради нашего же блага… что избавление от ископаемого топлива спасет планету.

Это, конечно же, объясняется тем, что ископаемое топливо считается «грязным». Оно обуславливает изменение климата… или так нам, во всяком случае, говорят.

Но это не просто жесткая риторика. Левые недавно активизировали свою войну против ископаемого топлива.

В действительности Демократическая партия сплачивает силы с целью продвигать агрессивное предложение по климатической политике…

И называется оно «Новый Зеленый Курс» (Green New Deal – GND).

Цель — как вы уже догадались – состоит в том, чтобы сделать экономику Америки «зеленой». Для достижения этой цели GND ставит себе задачей ликвидировать ископаемое топливо в течение десятилетия… и заменить его «зелеными» источниками энергии.

Звучит здорово. В конце концов, кто же станет противиться оздоровлению планеты?

Даг Кейси смотрит на вещи по-другому. Он говорит, что за истерией по поводу изменения климата на самом деле кроются попытки правящих кругов обрести еще большую власть:

«Климатология перестала проявлять себя как нормальная отрасль знаний, превратившись в религию нового века, в рамках которой еретики преследуются. Она сделалась инструментом для еще большей централизации властных полномочий в государстве. В конце концов, судьба Земли поставлена на карту!».

Большинство людей не посмели бы сказать что-то подобное …

Вы же автоматически будете объявлены еретиком, если поставите под вопрос выводы экологов.

Но Даг ведет себе не так, как большинство людей. Он не придерживается общей линии. Он не руководствуется соображениями политкорректности. Вместо этого он говорит то, что у него на уме… даже если его мысли могут быть восприняты другими людьми как оскорбление.

Это редкое качество в наши дни.

Но опять же, задача нашей работы в Casey Research состоит в том, чтобы говорить людям не то, что они хотят услышать, а то, что им нужно услышать.

Мой недавний разговор с Дагом об изменении климата являет собой прекрасный пример тому. Если вы читали это интервью, вам должно быть понятно, что я тут имею в виду. Даг, касаясь этой спорной темы, не стал ходить вокруг да около. Он откровенно заявил следующее:

«Главная опасность кроется не в изменении климата, а в истерии. И правительство, и те типы, которые им манипулируют, разрушают экономику. У меня есть подозрение, что многие ученые, подвизающиеся в сфере глобального потепления, занимаются этим делом по чисто эгоистичным экономическим причинам. К сожалению, наука сегодня по большей части финансируется напрямую и косвенно правительством. Это — политический процесс».

Иначе говоря, Даг не считает, что потепление планеты является самой большой угрозой для нас.

Такая опасность кроется в другом. В том, что правящие круги, выйдя из-под контроля общественности, используют изменение климата для того, чтобы обогатить себя и усилить свой контроль над вашей повседневной жизнью.

Вот почему левые предпочитают энергию ветра и солнца. Формирование инфраструктуры для этих источников энергии обойдется в триллионы долларов. Так что климатическая истерия как раз способствует реализации их повестки дня».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Green New Deal или «Новый Зеленый Курс», предложенный в феврале нынешнего года представителями американской Демократической партии, должен проводиться под лозунгом «превратим старую серую экономику в новую устойчивую и экологически безопасную экономику» и иметь целью разрешение климатического кризиса и достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2030 году. По сути, это — 10-летняя программа, предполагающая «мобилизацию всех элементов американского общественного строя в масштабах, невиданных со времен II мировой войны». Она предусматривает «100-процентное удовлетворение спроса на электроэнергию» посредством использования исключительно чистых, возобновляемых источников энергии или источников с нулевым уровнем выбросов.

Пока неясно, в какую сумму может обойтись реализация инициатив GND. Президент Дональд Трамп заявил, что это будет стоить $100 триллионов. Как бы то ни было, речь идет о колоссальных объемах экологически-ориентированных инвестиций. Но насколько реально принятие к исполнению такой 10-летней программы? Пока она представляет собой всего лишь идеологию под условным названием Green New Deal. Но ожидается, что демократы в случае победы на предстоящих в следующем году выборах могут добиться принятия программы «Новый Зеленый Курс» к исполнению. Ее сейчас, кстати сказать, поддерживают все основные конкуренты действующего президента. Так что победа одного из таких кандидатов может дать толчок началу экологической революции. Ну, а если Дональд Трамп сумеет добиться своего избрания президентом США на второй срок, с такой революцией, видимо, придется подождать.

