Системе ЖКХ не хватает персонализации

Водоснабжение, отопление, электричество – коллективные, а неплатежи – индивидуальные

Идея запрета выезда на рубеж и ареста счетов за неоплаченные услуги ЖКХ по горячей воде и отоплению выглядит несколько грубо в условиях XXI века. Китай с его «системой социального кредита» к подобным вещам подходит более органично. В Поднебесной, если у вас низкий бал социального рейтинга, вам сразу не продадут авиабилет или спальное место в ночном поезде. В Казахстане же человек сначала тратится на покупку заграничного тура и уже на границе узнает, что он в стоп-листе. Отношениям в системе ЖКХ требуются современные технологические и технические решения, в таком случае будет меньше работы у судебной системы и правоохранительных органов.

В советское время невозможно себе представить многомиллиардные задолженности за свет, тепло и воду, ибо стоило все это копейки, находясь на дотациях у государства. Переход на кардинально иную систему общественных отношений оставил за скобками жилищную инфраструктуру, оставшуюся от «Империи зла».

Поначалу в сфере ЖКХ наблюдалось броуновское движение. В принципе, оно продолжается до сих пор, если посмотреть, как КСК переименовывают в ОСИ, не могут определиться сколько форм собственности нужно в сфере управления жилым фондом – десять или одна – парализуют собственника квартиры в возможности контролировать его же деньги, расходуемые на эксплуатацию жилья… Просто вначале дырок в законодательстве было больше, а потому и возможностей для разнообразного маневра. Например, когда государство принуждало жителей (через финансовые механизмы) переходить на индивидуальные счетчики учета воды, то получались забавные вещи.

В тот период можно было купить немецкие счетчики горячей воды, которые расходуемую жидкость не воспринимали за горячую, если ее температура была ниже 46 градусов Цельсия. Однако естественные и противоестественные монополисты отреагировали очень быстро. Счетчики с тепловыми датчиками были быстро законодательно запрещены и разрешены только те, которые без проблем воспринимают холодную и ржавую воду в качестве горячей.

Не знаем как в новых жилых комплексах, а в многоквартирных домах советской постройки невозможно отключить тепло в одной квартире на «стояке» подъезда без ущерба для всех остальных потребителей. А ведь это основа основ капитализма – каждый сам за себя и предельное технологическое обеспечение потребительского индивидуализма. Появился неплательщик – ему отключают тепло (воду, свет, интернет), тогда как все его платящие соседи продолжают получать все положенное в бесперебойном режиме.

Отсутствие технологических и технических возможностей отключать неплательщиков в многоквартирных домах точечно, заставляет придумывать всякие фокусы с запретами выезда и арестами счетов. А может человек готов спать в холодной квартире всю зиму, зато на сэкономленные деньги после отопительного сезона съездить в Париж? Капиталистическую парадигму необходимо доводить до конца в техническом сопровождении. Для этого нужно переделывать системы водоснабжения и отопления под возможности с одной стороны оперативного, а с другой безопасного отключения.

Коммунальщики Алматы сообщают, что с начала года отключили за долги 7593 объекта (дома и квартиры). По отдельно стоящим домам вопросов нет, а что потом произошло с квартирами? В городе полно многоквартирных домов, где системы водоснабжения функционируют на одном честном слове и коррозии металла. В таких домах попытка отключить кого-нибудь от единой системы с помощью сварочных работ, например, может запросто привести к повреждению общедомовых сетей. Сколько таких труб повреждено? Кто оплачивал ущерб?

Очень похоже на то, что столкнувшись с проблемой технической невозможности индивидуально отключать неплательщиков, коммунальщики перевели проблему в судебно-невыездную плоскость. Такой вариант оказался гораздо проще и легче в выполнении, но отнюдь не правильней. Раз на дворе капитализм и индивидуализм, пусть естественные монополисты создают инфраструктуру, позволяющую работать с каждой отдельной квартирой без ущерба для всех остальных. Тогда система ЖКХ не будет как черная дыра вовлекать в свою орбиту судей и пограничников, войдя в рамки формата «услуга – оплата». По такой же модели нужно работать и со штрафами автовладельцев за нарушение правил дорожного движения, но это уже другая история.

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