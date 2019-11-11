Для России в этом кроется возможность усилить свое глобальное влияние после возвращения на Ближний Восток и успеха военного вмешательства в Сири

Издающаяся в Касабланке франкоязычная ежедневная газета L’Économiste опубликовала статью президента марокканского института международных отношений Джавада Кердуди под названием «Le grand retour de la Russie en Afrique» — «Знаковое возвращение России в Африку».

В ней говорится так: «Первый российско-африканский саммит «открыл новую страницу» в отношениях Москвы с государствами Африканского континента, заявил Владимир Путин при подведении итогов этого мероприятия, добавив, что необходимо «активизировать сотрудничество» для достижения целей, которые Москва ставит перед собой.

Владимир Путин и Абдельфатт Аль Сисси. (Фото: REUTERS)

Российско-африканский саммит под сопредседательством Владимира Путина и Абдельфатта Аль Сисси, президента Африканского союза, проходил в курортном городе Сочи с 22 по 24 октября. Там присутствовали представители 54 африканских стран, в том числе 47 глав государств и правительств. Речь идет о первом российско-африканском саммите после распада СССР в 1991 году.

В условиях обострения напряженности в отношениях с западными странами, у Москвы — после ее великого возвращения на Ближний Восток, благодаря сирийскому успеху, — в данном случае появляется возможность подтвердить свои притязания на то, что она является влиятельной глобальной силой.

Поэтому мотивы проведения такого саммита носят как политический, так и экономический характер. Для России в этом кроется способ усилить свое глобальное влияние после возвращения на Ближний Восток и успеха военного вмешательства в Сирии. В экономическом плане это — возможность найти новые рынки после закрытия некоторых европейских и западных рынков вследствие санкций, введенных из-за украинского кризиса.

Тем более что Африка, богатая природными ресурсами, переживает период примечательного экономического роста. Россия хочет восполнить свое отставание от других крупных держав, поскольку ее товарооборот с Африкой в 2018 году составил всего 17 миллиардов долларов против 275 миллиардов у Европы и 200 миллиардов у Китая, занимающего первое место среди стран-партнеров «черного» континента. Африканские государства, со своей стороны, проявили к саммиту в Сочи большой интерес, свидетельством чего представляется прибытие туда множества их высокопоставленных представителей. Эти государственные мужи, в свою очередь, руководствуются желанием добиваться увеличения числа партнеров Африки на благо «черного» континента.

В нынешнем неспокойном мире великие державы используют все средства для того, чтобы усилить свое влияние и протолкнуться вверх. Конкретно выделяются из общего ряда две державы, а именно США и Китай. Те, кто следует за ними, Европа, Россия, Япония и Индия, пытаются укрепить свое положение.

Такой вывод в особенности касается России, товарооборот которой с Африканским континентом в 2018 году составил 20 миллиардов долларов, что меньше аналогичного показателя Франции более чем вдвое, а Китая — в десять раз. Основная часть российского экспорта в Африку приходится на вооружения. Оружейная торговля является едва ли не единственной сферой, в которой Россия лидирует на «черном» континенте.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), в период между 2014 и 2018 годами на долю России приходилось 49 процентов от общего объема оружия, импортированного государствами Северной Африки, и 28 процентов такого импорта стран Африки, расположенных к югу от Сахары.

При складывающихся сейчас глобальных обстоятельствах Африка, которая обладает огромными природными ресурсами и где еще многое предстоит сделать, представляется желанным призом для всех. И именно сама Африка может воспользоваться этой ситуацией с тем, чтобы ускорить свое развитие и создать своему населению необходимые условия для достойной жизни».

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