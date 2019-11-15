С начала 2020 года комиссия с вкладчиков снизится – ЕНПФ

Алматы. 15 ноября. КазТАГ — Валентина Владимирская. С начала 2020 года комиссия АО «Единый накопительный пенсионный фонд» от инвестиционного дохода снизится, заявил глава ЕНПФ Жанат Курманов.

«Сокращение комиссионного вознаграждения стало возможным в результате проведенной фондом работы по оптимизации бизнес-процессов, сокращению неэффективных расходов, переводу практически всех видов услуг в электронный формат, увеличению их доли в общем объеме проведенных операций», — сообщил Курманов в кулуарах конгресса финансистов Казахстана в пятницу.

По его словам, постановлением правления Национального банка (НБ) РК установлены размеры комиссий – 2% от суммы инвестдохода и 0,011% в месяц от пенсионных активов.

«Сейчас комиссия в год на одного вкладчика составляет Т1,2 тыс.» — ответил Курманов на вопрос корреспондента МИА «КазТАГ».

Он добавил, что в ближайшие 5-6 лет комиссия снизится еще в два раза.

«На снижение комиссий также повлияло то, что у ЕНПФ есть собственный капитал, который показывает стабильный доход. Кстати, нашим капиталом управляет Нацбанк», — напомнил глава ЕНПФ.

Он отметил, что это не первое снижение с 2013 и «фактически до сегодняшнего дня комиссии были снижены от 30% до 40%».

Снижение комиссий ЕНПФ, по его словам, уже запланировано и на следующие годы.

«Когда будет проведена реформа управления пенсионными накоплениями, то комиссионное вознаграждение с вкладчиков будут снимать сами компании по управлению пенсионными активами (КУПА)», — резюмировал Курманов.