У государства кончаются деньги на существующую экономическую модель 26.11.2019 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 88 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о государственных менеджерах в экономическом блоке Казахстана Похожие материалы: Темпы ввода жилья снизились почти на 36% за январь-октябрь в Нур-Султане Эксперт: Казахстан успешнее России, а Беларусь недополучит 3% ВВП за счет нефти из РФ Рост ВВП Казахстана по итогам 10 месяцев 2019 года составил 4,4% – МНЭ С персональными данными лучше перебдеть Вкладчики банков в декабре получат шанс поймать сверхвысокий доход