Красное и черное

Удастся ли Нур Отану сохранить статус коллективного Назарбаева?

В понедельник прошло весьма представительное совещание партии первого президента. Правда, в отличие от августовского заседания политсовета Нур Отана, на сей раз в зале заседаний парламента не хватало одного из членов бюро политсовета — действующего президента РК Касым-Жомарта Токаева. Возможно, в том числе и поэтому, действо во многом напоминало приснопамятные съезды «руководящей и направляющей» КПСС.

Лидер партии начал с презентации успехов на социально-экономической стезе, причем тезис о мудром партийном руководстве, был озвучен с почти коммунистической прямотой.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ. (Фото: akorda.kz)

«Мы – партия всего народа и партия реальных дел, ответственная за будущее страны. У нас есть четкое видение развития Казахстана, утверждены конкретная стратегия и планы работ, предусмотрены необходимые ресурсы» — заявил Нурсултан Назарбаев.

И … погрешил против истины. Ведь, сегодня, несмотря ни на объявленную «перезагрузку» партии, ни на обещания его ее первого зампреда Бауыржана Байбека привести туда новых, креативных и даже – о, ужас! — мыслящих не ортодоксально людей, Нур Отан остается партией фактически единственного ресурса – административного. Да и тот с приходом в Акорду нового хозяина рискует потерять. А без него, играя на равных с другими политсилами страны, Нур Отан гарантированно утратит статус партии парламентского большинства, без чего само существование этой партии лишено всяческого смысла.

Очевидно, что первый президент это прекрасно понимает и стремится оседлать «старого коня», пока тот окончательно не испортил борозды. А тут и повод подворачивается замечательный – выборы маслихатов в наступающем 2020 году.

Неудивительно, что речь г-на Назарбаева изобиловала цифрами, призванными продемонстрировать успехи политики партии и правительства. Правда, успехи эти были привязаны не к настоящему, а, как у нас водится, к пусть и не столь далёкому, но все же будущему. Вот наиболее характерный пассаж: «До 2026 года предусмотрено выделение около 2 трлн. тенге для поддержки сел. В ближайшие три года с целью обеспечения населения чистой питьевой водой будет выделено 500 млрд. тенге. Если будет обеспечен четкий контроль исполнения, то уже к концу 2023 года все сельские местности будут иметь доступ к качественной питьевой воде».

Это «если» отнюдь не случайно: все мы помним, как была банально разворована прежняя государственная программа «Питьевые воды». И, что примечательно, нет никаких гарантий того, что новый аттракцион неслыханной щедрости не постигнет подобная участь.

Да что там вода! На недавно прошедшем в столице II форуме стратегических инициатив подписан фактически смертный приговор казахстанской пенсионной системе: уже к 2039 году треть сегодняшнего самозанятого населения, которая не платит отчисления в ЕНПФ, будет довольствоваться нищенской пенсией в 16037 тенге. Да и остальные социальные показатели не особо впечатляют.

Интересно, что в этой ситуации наши президенты делают разные ставки. Токаев ставит на красное, а Назарбаев – на черное. Иначе говоря, если действующий президент декларирует социально-политические реформы, то бывший глава государства уповает на мобилизационную повестку дня. Президент Токаев уже 2 декабря проведет второе заседание Национального совета общественного доверия, в рамках которого должен озвучить программу политических перемен, основанную на предложениях членов НСОД.

А вот первый президент остается верен себе: стабильность и преемственность курса без каких-либо «революционных» изменений. Особенно это касается законодательства и прежде всего — выборного.

Для первого президента и его ближнего круга крайне важно сохранить доминирование «главной партии» в маслихатах, закрепив и за местными «парламентами» статус «смотрящих» за акимами. Поэтому, держа речь перед однопартийцами, Нурсултан Назарбаев, не стесняясь пользовался своим же инструментарием времен первого секретаря компартии Казахстана. «Предвыборные партийные списки в каждый маслихат должны включать не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. Также в списки должны войти представители разных слоев населения, соотечественники, возвратившиеся на Родину, люди с особыми потребностями, предприниматели и представители СМИ», — заявил он.

В этом контексте несколько двусмысленно прозвучал призыв первого президента сплотиться вокруг второго. Тем самым Назарбаев дал понять: он устанавливает правила игры, а конечную ответственность за ее результат несет другой человек…

Не случайно до последнего времени в соцсетях и некоторых СМИ гуляла версия: мол, Токаев вот-вот выступит с громким заявлением, объявив о выходе из Нур Отана и создании собственной партии.

Но, судя по всему, в Библиотеке давно просчитали все возможные варианты. И в итоге опытнейший политик Нурсултан Назарбаев решил прибегнуть к своей излюбленной тактике – игре на опережение.

Теперь, даже если умные головы из НСОД вдруг «родят» что-то суперпрорывное, председательствующий будет вынужден выписать им тормоза: идти поперек стратегической линии «старшего президента» Токаев не готов. Тем более, если в феврале, на анонсированном лидером Нур Отана съезде партии, прозвучит посыл о досрочных парламентских выборах.

Кстати, в понедельник, говоря о будущей парламентской кампании, Нурсултан Назарбаев послал однопартийцам любопытный месседж: «Что касается предвыборной программы на выборах в Мажилис, то Премьер-Министру, как члену Бюро Политсовета, надо персонально возглавить эту работу и уже сейчас приступить к разработке этой программы».

Из этого можно сделать, по крайней мере, два вывода: во-первых, выборы пройдут досрочно, и скорее всего уже следующей весной, а во-вторых нынешний зампред Нур Отана Байбек совсем скоро может отправиться в «партийный резерв» — за фактический провал операции «перезагрузка». Его место первого зампреда Нур Отана займет премьер Мамин, при этом. С возможным сохранением за собой поста главы правительства.

При таком раскладе президентская республика Казахстан де-факто (а в дальнейшем, возможно, и де-юре) станет парламентской. А должность президент приобретет церемониальный характер.

Если этому сценарию — со всеми неизбежными оговорками — суждено сбыться, то уже к концу наступающего года Крысы транзит власти от персонального Назарбаева к коллективному, можно будет считать завершенным.

Правда, пока не ясно, что думает об этом президент Токаев, какую ставку он готов сделать. Наберемся терпения, ждать осталось недолго…

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