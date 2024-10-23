Гулять и не дышать. Экология Алматы перестала зависеть только от теплоисточников

Из-за чего больше всего страдает качество воздуха в Алматы?

Экологическое состояние атмосферы больших городов больше не зависит только от выбросов теплоэлектростанций. К такому выводу можно прийти, изучив данные РГП «Казгидромет» за летние месяцы, когда после окончания отопительного сезона ТЭЦ снизили производственные мощности. Судя по аналитическим заключениям экологов РГП «Казгидромет», доля городов с низким уровнем загрязнения в июне текущего года составила 29,4%, в июле — 37,7%, в августе — 39,1%. Из 69 городов, в которых специалисты метеослужбы делают регулярные замеры состава атмосферного воздуха, только 26-27 населённых пунктов можно назвать чистыми. Основная же часть областных центров и городов в регионах — либо грязные, либо очень грязные.

Например, в августе 2024 года 42 населённых пункта в республике имели существенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Под картой мы указали два индикатора, по которым экологи РГП «Казгидромет» классифицируют эти уровни. Это стандартный индекс (СИ), рассчитанный на основе концентрации примесей в воздухе и их предельного уровня, и наибольшая повторяемость (НП) превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. С помощью этих индикаторов специалисты изучают, насколько загрязнён воздух и как часто он бывает таким загрязнённым. Самыми неблагополучными, с очень высоким, «красным» уровнем загрязнения были названы Астана и Караганда. Судя по данным источника, в августе воздух в этих городах был наполнен разными газами и пылью постоянно, а СИ держался выше 7 при максимальном значении в 10.

В «оранжевой» зоне с высоким уровнем экологических индексов находились 13 городов. Печальное лидерство среди них удерживал Алматы, где НП составила 35%, а СИ — 4,8. С такими же неудовлетворительными экоиндикаторами в одной группе с Южной столицей оказались Туркестан и Атырау. Из-за высокого СИ в эту категорию также попали Актобе и Петропавловск.

Рассмотрим факторы, влияющие на экологическое загрязнение города, на примере Алматы. Как показывает статистика РГП «Казгидромет», последние несколько лет август в Южной столице был одним из «грязных» месяцев. Только в 2020 году, когда в городе объявляли локдауны, экологические индикаторы были относительно низкими. После первого года пандемии вот уже четвёртый год подряд уровень загрязнения воздуха в Алматы колеблется между высоким и очень высоким. В прошлом году СИ в городе доходил до 6,8, а НП — до 59%.

Наблюдения РГП «Казгидромет» за состоянием атмосферного воздуха на территории Алматы проводятся на 16 постах наблюдения, в том числе на 5 постах ручного отбора проб и на 11 автоматических станциях. В 5 точках 3-4 раза в сутки производится отбор проб ручным способом и непрерывный отбор проб каждые 20 минут на диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон. В целом по городу определяются 25 показателей: взвешенные частицы (пыль); взвешенные частицы РМ-2,5; взвешенные частицы РМ-10; диоксид серы; оксид углерода; диоксид азота; оксид азота; фенол; формальдегид; озон; кадмий; медь; мышьяк; свинец; хром (6+); никель; цинк; бензпирен; бензол; этилбензол; хлорбензол; параксилол; метаксилол; кумол; ортоксилол.

В атмосфере Алматы присутствуют не только пыль, различные соединения серы, азота, углерода, но и такие опасные токсичные вещества, как мышьяк, формальдегид, бензпирен, фенол и другие.

Наибольший вклад в неблагополучную экологическую ситуацию в городе вносят диоксид серы и диоксид азота. За август текущего года количество случаев превышения ПДК диоксида серы в атмосфере составило 773, то есть по 25 случаев в день. Превышение ПДК диоксида азота было зафиксировано 915 раз за месяц, то есть по 31 случаю в день. Средняя концентрация этого химического соединения составляла 1,4 ПДК, максимальная — 4,4 ПДК. Нельзя не упомянуть и об уровне загрязнения воздуха Южной столицы взвешенными частицами. Экологи разделяют пыль на две категории по объёму: мельчайшие, до 2,5 микрометра (мкм), которые при вдыхании попадают в лёгкие, и тонкодисперсные частицы от 10 мкм, которые оседают в горле и носоглотке. И те, и другие опасны для человека, часто вдыхающего такой загрязнённый воздух. В Алматы за месяц было выявлено 47 случаев превышения ПДК частиц PM-2,5 и 5 случаев превышения ПДК пыли PM-10.

В соответствии с проведёнными исследованиями при установлении целевых показателей качества окружающей среды Алматы в 2017-2018 годах были определены основные источники выбросов в атмосферу: автотранспорт, ТЭЦ, котельные и промышленные предприятия, негазифицированный частный жилой сектор. Расчётные данные, полученные при разработке Сводного тома предельно допустимых выбросов города Алматы в 2023-2024 годах, подтверждают выводы о том, что на сегодня основным загрязнителем воздушного бассейна города является автотранспорт: из около 189 тыс. тонн валовых выбросов более 112 тыс. тонн приходится на выхлопные газы автомобилей.

К примеру, ТЭЦ летом работают не на полную мощность, зато автомобилей на дорогах становится больше. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, на 1 августа в Алматы насчитывалось 643,2 тыс. единиц транспорта. Это наибольшее количество автомобилей по сравнению с другими городами и регионами страны. Кроме того, учитывая эффект маятниковой миграции жителей ближайших городов и сёл, можно предположить, что свою лепту в загрязнение мегаполиса вносят и те 597,3 тыс. авто, которые зарегистрированы в Алматинской области.

Таким образом, автотранспорт является основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Алматы, как отмечают все компетентные органы. Этому есть объяснения. Так, за второй квартал текущего года на всех экопостах ТОО «Ренессанс плюс» было произведено 52096 замеров, по результатам которых превышения норм уровня токсичности и дымности были выявлены у 7654 автотранспортных средств.

• За апрель 2024 года по всем экологическим постам было выполнено 17567 замеров отработанных газов, в том числе у 17121 авто на бензиновом двигателе и у 446 машин на дизельном двигателе. Превышение установленных техническим регламентом норм уровня токсичности и дымности было выявлено у 2648 автомобилей (в том числе 2517 превышений по СО и 131 — по дымности), что составило 15% от всех проверенных машин.

• За май 2024 года был выполнен 16951 замер отработанных газов, в том числе у 16834 автомобилей на бензиновом двигателе и у 117 авто на дизельном двигателе. Было выявлено 2414 случаев превышения уровня токсичности и дымности в отработанных газах автотранспортных средств (в том числе 2388 превышений по СО и 26 — по дымности), что составило 14% от всех проверенных автомашин.

• За июнь 2024 года было выполнено 18364 замера отработанных газов, в том числе у 18141 авто на бензиновом двигателе и у 223 машин на дизельном двигателе. Превышение установленных техническим регламентом норм уровня токсичности и дымности было выявлено у 2592 автомобилей (в том числе 2542 превышения по СО и 50 — по дымности), что составило 14% от всех проверенных машин.

В целом за первое полугодие на 19 стационарных экопостах провели 97156 замеров, превышение установленного уровня токсичности и дымности было выявлено у 13267 автомобилей, или 14% от всех проверенных автомашин.

Кроме того, замеры проводились и тремя передвижными экологическими постами. Всего за первое полугодие ими было проведено 520 замеров отработанных газов, в том числе у 218 автомобилей на бензиновом двигателе и у 302 авто на дизельном двигателе. Было выявлено 200 случаев превышения уровня токсичности и дымности установленных техническим регламентом норм (в том числе 87 превышений по СО и 113 — по дымности), что составило 38% от всех проверенных автотранспортных средств.

Проблема транспортной перегруженности Южной столицы усугубляется тем, что 58% (или 373,3 тыс.) автомобилей эксплуатируются уже больше 10 лет. В том числе почти 207 тыс. машин можно отнести к автохламу — они старше 20 лет. Относительно новых автомобилей по дорогам ездит не так уж много: всего 54,9 тыс. из них были выпущены не более трёх лет назад.

В разрезе видов автотранспортных средств больше всего старых машин насчитывается среди легковых автомобилей: 189,6 тыс. Однако наибольшая доля авто с большим сроком эксплуатации наблюдается среди грузовиков. Каждый третий грузовой автомобиль в Алматы эксплуатируется более 20 лет. Из-за большего объёма двигателя именно такой автотранспорт наносит весьма ощутимый вред экологии. Доля старых автобусов хоть и меньше, однако также весьма серьёзна: 26,8%.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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