Что волнует душу казаха в конце октября

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Антикремлевская операция Эрдогана, наказание за шутку о госязыке и «неправильные» традиции»

Новая геополитическая операция Эрдогана

«Возрождение понятия «Туркестан» — это удар «мягкой силой» по политике Путина», пишет t-канал Dala Inside.

Смелым шагом, который окажет влияние на всю геополитическую карту тюркского мира, называют инициативу турецкого лидера авторы канала.

Эрдоган явно решил противостоять доминированию Кремля в ЦА. Стратегия Анкары — «расшатать» влияние Москвы в Центральной Азии и побороться за лидерство в регионе. В этот план входят формирование общего алфавита, общей истории и общих карт.

«В этой связи интересно, какой будет позиция Казахстана, считающимся «задним двором» Москвы. Готовы ли мы усилить исторические связи с Турцией и строить будущее с ней?» — задаются вопросом авторы канала.

Этнограф о традиций «тогда» и «сейчас»

В интервью «Жас Алашу» историк и этнограф Молдабек Жанболатулы рассказывает, что традиции казахов сильно изменились.

«Возьмем «бата» (благословение), его стали давать как попало. Просто раскроют ладони, говорят: «желаем здоровья, дай бог исполнения желаний» и все. Не учитывается, по какому случаю дается бата, будь то проводы невесты, свадьба или другое, везде одинаковое дают. Но ведь бата имеет особый священный смысл. Есть особые случаи просить благословение. В древние времена, чтобы его получить, люди приезжали издалека. Есть свои специальные ритуалы», — говорит Молдабек Жанболатулы.

Этнограф также рассказал о другой традиции.

«Казахи садились на почетное место, исходя из возраста, старших сажали на «төр». А сейчас приходят молодые люди-чиновники и их усаживают, учитывая их чины. Но это не дает им уважения. Соблюдение традиций это как соблюдение законов, нарушаются традиции – нарушаются законы», — считает эксперт.

Просить «махр» – не казахская традиция

Просить свадебный подарок при заключении брака по мусульманскому обряду противоречит казахским традициям, заявил теолог Нурлан Байжигитулы в интервью проекту «Сырласу» на YouTube.

Главный имам мечети «Ырыскелді қажы» в Астане напоминает, что у казахов есть свой аналог махра.

«По шариату, исламу, полагается «махр» – «брачный дар». Но у казахов за девушку давали «калынмал» (калым), что тратилось родственниками невесты на приданое и другие необходимые вещи. И девушка при разводе имела право это имущество забрать с собой. Это и есть махр», — говорит Нурлан Байжигитулы.

Слова священнослужителя вызвали возмущение среди мусульманок, придерживающихся нетрадиционных исламских взглядов.

«Несколько девушек написали мне, что я нарушаю божий закон. Когда я у них спросил, вы знаете, почему дается махр? Они заявили, что при разводе это даст им возможность прожить на них 2-3 месяца. Сами еще незамужние. Я им сказал, что сначала надо выйти замуж, и выходить с хорошими намерениями — не думать сразу о разводе. У казахов ценности не измерялись размером махра», — рассказал имам.

По его мнению, современное толкование «махра» было привнесено в казахское общество теми, кто получил исламское образование за рубежом.

««Не платил зарплату»: почему ДУМК давит на кыргызские СМИ?»

В своем глазу греха не видно

Если имам не платит работнику зарплату, и последний вынужден тайком брать деньги из ящика для пожертвований, то, оказывается, действия первого не являются харамом и хищением, а поступок второго расценивается как «воровство и грех». Об этом пишет журналист Ораз Алимбеков в своем очередном разоблачении священнослужителей.

По информации журналиста, главный имам одной из мечетей Алматы не платил уборщику зарплату, в итоге работник вынужден был тайком брать постоянно деньги из ящика для пожертвований, чтобы прокормить семью.

«Измученный совестью работник мечети обращается с вопросом: «Наверно, я неправильно поступаю?» к бывшему муфтию Кыргызстана. Верно говорят, ворон ворону глаз не выклюет. Это подтвердил ответ священнослужителя, который считает, что действия работника расцениваются как воровство. Значит, поступок работника, вынужденного тайком брать из общих для мечети денег, — это воровство. А если имам не платит честно заработанные деньги сотруднику или из парка уносят скамейки и фонари, то это не воровство. И разве деньги, пожертвованные мечети, принадлежат лично имаму? Почему он из них не платит уборщику зарплату?», — написал он на своей странице в Facebook.

Со слов Ораза Алимбекова, это видео кыргызского муфтия наделало шуму среди его казахских коллег.

«Конечно, не из-за мнения экс-муфтия. А из-за информации, что «имам в мечети Алматы не платит зарплату уборщику». Поэтому сейчас представители ДУМК связываются с нужными людьми в Кыргызстане и прилагают все усилия, чтобы удалить это видео», — пишет журналист со ссылкой на источник в муфтияте.

Со слов источника, ДУМК давит на кыргызские СМИ.

«Два года назад Духовное управление мусульман Казахстана смогло удалить информацию с узбекистанских ресурсов, где говорилось о том, что главный муфтий Казахстана Наурызбай Отпенов не знает арабского, читает Коран с ошибками. Теперь они оказывают давление на кыргызские медиа», — говорит источник.

В ДУМК, наверное, никогда не поймут, что от правды не уйти, потому что истина — одно из проявлений Аллаха, заключает автор.

«Как будто на той пришел»

Казахстанцы раскритиковали депутата мажилиса Ардака Назарова, который приехал в Талгар к семье убитого 16-летнего подростка Шерзата Полата, пишет Skifnews.kz.

Выяснилось, что он прибыл в сопровождении мобилографа, не отвечал на вопросы журналистов.

«Ардак Назаров — депутат от Алматинской области, Талгар — это его округ. Зачем он приехал, с какой целью? Народ плачет кровавыми слезами. А как ведет себя депутат? Послушайте, что он говорит: «Сначала посмотрю». На что он собирается смотреть? Приехал с мобилографом, как будто на той пришел. Написал про каждый шаг пост, выставил видео. Он приехал, чтобы отчитаться, что он якобы с народом в это время. Если у него гордость еще осталась, сдал бы свой депутатский мандат», — написала журналист Гульбану Анияткызы на своей странице в Facebook.

«Все ходят ради показухи», «На них нет никакой надежды», «Избран депутатом в кавычках надо написать», «Какой стыд, можно же было не пиариться на такой трагедии», «Ходит руки в карманы, и это депутат», — прокомментировали пользователи пост.

Виктор МАЙЛИН – «Ханы на окраине — памятник, о котором забыли»

Как памятник ханам-основателям казахского государства оказался на задворках Астаны?

Журналист Асылхан Мамаштегi, ведущий видео-портала Ara Media, рассказал любопытную историю о том, как и почему памятник легендарным основателям Казахского ханства братьям-чингизидам Джанибеку и Керею застрял в старой части Астаны.

В «нулевых», когда акимом столицы был Имангали Тасмагамбетов (кстати, судя по монологу Асылхана Мамаштегi, аким был против этого памятника), решили создать скульптуру Джанибеку и Керею и установить на самом видном месте Астаны, желательно к круглой юбилейной дате, чтобы таким образом потрафить президенту Нурсултану Назарбеву. Памятник отлили по эскизам известного художника Сембигали Смагулова. Однако памятник застрял на границе с Китаем, где его отливали, а потом началась кампания по дискредитации творения. Мол, лицами и одеждой они «китайцы» и тому подобное. В итоге памятник до сих пор гниет где-то на задворках города.

Второй памятник, сделанный другими художниками-скульптурами, хоть и расположен внутри города, напротив здания, которое астанчане назвали «Долларом», но отнюдь не в центральной части столицы. Памятник к тому же все стали критиковать за то, что один из братьев сидит на седле. Не на оседланной лошади, а на седле, которое, в свою очередь, лежит на земле.

Надо понимать, вся эта чехарда случилась из-за подковерной борьбы скульпторов, которые примыкали к тем или иным властным кругам. Видеосюжет называется «Керей ханды ер-тоқымға отырғызған кім? Бір ескерткіштің хикаясы» — «Кто посадил Керей-хана? История одного памятника».

«Глашатаи свободы»

Так, некий пухлый молодой человек вознамерился вдруг пожурить известного ученого-синолога Константина Сыроежкина в привязке к каким-то геополитическим заморочкам, которые бурно цветут только в его отдельно взятой голове. Рассуждать о сложных материях этому персонажу Сети не стоит от слова «совсем» — не по Сеньке шапка, как гласит русская народная присказка. Но кто ему запретит?

И дальше – больше! Эти натужные и слабые выводы вдобавок оттенил тот факт, что этот, с позволения сказать, видео-блогер, несколько раз с каким-то злым упорством переврал давным-давно известную всему Казахстану и не только фамилию «Сыроежкин» как «Серёжкин».

Или другой пример. Известный правозащитник выступает на именном YouTube-канале одного странного общественного деятеля, который создает определенный шум в Сети, главным образом всегда подчеркивая свой статус «оппозиционера» в прошлом, а также коуча, политического комментатора в настоящем.

Мы специально не называем фамилий всех вышеприведенных «глашатаев свободы», чтобы не делать им рекламы, тем более они не имеют никакого отношения к СМИ.

Так вот, вернемся к правозащитнику, который, рассказывая о громком инциденте в Талгаре, в 11 минутах своего монолога сумел объять необъятное, пытаясь описать, в какой ужасной стране живут все казахстанцы, а в особенности сами казахи. И в самом же начале своего монолога на фоне алматинских предгорных пейзажей он допустил высказывания, имеющие, прямо скажем, нехороший налет. Мягко говоря, в них можно усмотреть разжигание розни, причем, межнациональной. Странно, что ни он как юрист, ни человек, предоставивший ему эфир на своем канале, этого не замечают.

А сказал он примерно следующее: казахи живут как изгои на своей земле (в данном случае, в Алматы). Указывая на дома в предгорьях за его спиной, он говорит, что в этих роскошных строениях живут не казахи, так как все они обитают в нижней части города (оказывается). Там едва ли ни пояс бедности, и проблемы такие же, как в Талгаре, в котором происходят зверские убийства. То есть, Талгар, Иссык, а также поселок Отеген батыра, Каскелен, Узун-Агаш и др. аналогичные города и населенные пункты — это казахские «Гарлемы», что ли? Любой здравомыслящий человек вполне резонно скажет, что это глупость, и будет прав.

Неловкая ситуация

Во время записи подкаста журналиста Гульмиры Камзиевой, в которой участвовали народный писатель РК Смагул Елюбай и философ Канагат Жукеев, произошел своеобразный демарш.

Предметом разговора стала вечнозеленая тема развития государственного языка Казахстана, чтобы он стал приемлемым в освоении технологий, науки и прочего.

Канагат Жукешев в любой аудитории доказывает, что никакого прорыва не будет, пока казахский язык не оторвется от своей архаической основы, фундамент которой — сельская, скотоводческая, вне-индустриальная парадигма.

А что же писатель? После того, как он вновь озвучил тезисы, которыми на самом деле оперируют практически все казахские писатели и поэты любого поколения, будто в проблемах государственного языка виноваты советская власть, то есть, Москва и русские, а также в немалой степени манкурты, он демонстративно покинул студию. Буркнув напоследок: «Мне вообще не нравится сей разговор»… .

Писателю можно лишь задать встречный вопрос: прошло уже три десятка лет суверенитета и до сих пор виноваты манкурты? Но ответа мы вряд ли дождемся…

Томирис ТЛЕУБЕКОВА – «Экокатастрофа: в Житикаре связали рак с добычей асбеста» — В Житикаре жители требуют признать свой регион зоной экологического бедствия. В районе находится единственное в Казахстане предприятие по добыче хризотил-асбеста, а число онкологических заболеваний там — одно из самых высоких в области. Об этом сообщает Nur.kz.

Министерство экологии поручило проверить промышленные объекты, которые могут быть связаны с ухудшением здоровья местных жителей.

По данным ВОЗ, асбест может вызывать рак легких и другие опасные болезни. Асбест добывают в Житикаре с 1960 года, и сегодня 70-80 % пациентов областной онкологической больницы — жители этого района. Комиссия по проверке здоровья работников промышленных предприятий также обеспокоена ростом числа детей, рождающихся с инвалидностью.

Рыба массово гибнет в Жетысуской области: местные жители бьют тревогу

В Жетысуской области жители обеспокоены массовой гибелью рыбы в реке Шажа, что также вызывает опасения по поводу экологической катастрофы.

Как сообщает «Информбюро», берега реки покрыты мертвой рыбой, и эта ситуация тревожит местных жителей. Сергей Шумилин, житель Текели и рыбак с 30-летним опытом, рассказал, что впервые сталкивается с таким явлением. По его словам, рыба начала погибать в начале октября, однако, несмотря на его обращения к властям, трупы до сих пор остаются в воде. Он также выразил беспокойство, что воду из реки пьют животные и опасается, что её могут начать использовать люди.

Местные жители обеспокоены бездействием властей и тем, что последствия могут стать еще более серьёзными.

Аким Талдыкоргана вступил в спор с многодетной матерью из-за жилья

В сети распространилось видео, на котором аким города Талдыкорган Ернат Базил спорит с многодетной матерью. Об этом сообщает Stan.kz.

По информации акимата, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Горожанка Бакшан Сулушаш пришла на личный прием к акиму с вопросом о жилье.

Как пояснили в акимате, несмотря на многократные объяснения по поводу очередности на получение жилья, женщина требовала предоставить ей квартиру вне очереди, что является незаконным. Ранее она уже обращалась с аналогичными просьбами.

В акимате также отметили, что на видеозаписи зафиксирован только момент разъяснений акима. Однако, по их словам, в ходе встречи аким не допускал оскорблений в адрес гражданки или проявления неуважения к ее личности.

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