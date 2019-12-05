Смаилов об иске по акцизам: Любой гражданин имеет право подать в суд в защиту своих прав

Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Любой гражданин имеет право подать в суд в защиту своих прав, сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Любой гражданин имеет право подать в суд в защиту своих прав», — сказал Смаилов в четверг в кулуарах сената, отвечая на вопрос корреспондента агентства, не боится ли он стать соответчиком по иску адвокатов по повышению акцизов на бензин.

Комментируя данный иск, глава минфина отметил, что «надо обратиться в министерство национальной экономики, чтоб они дали пояснения, как уполномоченный орган».

«Но я считаю, что решение было принято правильное. Я в прошлый раз давал подробное интервью, по-моему, вышло, да? Поэтому повторяться не хочу. Решение (о повышении акцизов на бензин – КазТАГ) принимается сейчас», — сказал он, отвечая на вопрос, принято ли постановление о повышении акцизов на бензин.

Доводы адвокатов о том, что акцизы на бензин по закону нужно было поднимать до 1 декабря Смаилов назвал техническим вопросом, «который надо, чтобы задали юристам министерства национальной экономики».

Напомним, 17 октября министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что бензин в Казахстане в случае увеличения акциза может подорожать на Т10. Возможное повышение акциза на бензин министр объяснил повышением бюджетных расходов и стоимостью бензина в соседних странах.

18 октября пресс-служба комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ распространила сообщение, что «публичные заявления о повышении цен могут быть восприняты предпринимателями как ориентир при планировании своей ценовой политики и спровоцировать согласование действий по повышению цен».

22 октября министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что оснований повышать цены на бензин в Казахстане нет. Глава минэнерго полает, что если все же вести речь об увеличении акцизов, то необходимо отменять налог на транспорт для малолитражных автомобилей.

25 ноября в кулуарах сената Даленов выступил с утверждением, что повышение акциза значимого влияния на инфляцию или на себестоимость продукции малого и среднего бизнеса не окажет.

26 ноября в кулуарах правительства директор департамента налоговой политики МНЭ Азамат Амрин заявил, что возможное повышение цен на бензин на Т10 с 1 января 2020 года в Казахстане «зависит от рынка».

29 ноября председатель комитета по защите и развитию конкуренции (КЗРК) МНЭ Рустам Ахметов в кулуарах брифинга в СЦК сообщил корреспонденту агентства, что антимонопольное ведомство отреагирует в случае увеличения цены на ГСМ в Казахстане. В тот же день во время брифинга он сообщил, что, если основной причиной повышения цены на бензин будет увеличение акциза, антимонополисты не будут «каких-либо мер реагирования принимать».

3 декабря первый вице-премьер – министр финансов Алихан Смаилов, комментируя ситуацию, заявил, что «повышение акцизов является на следующий год одним из факторов увеличения доходной части», который позволит «собрать порядка, чуть больше Т50 млрд дополнительно».

4 декабря группа адвокатов – Станислав Лопатин, Ануарбек Скаков, Жанибек Башанов, Антон Самохин – подала иск в суд на министерство национальной экономики РК с требованием признать незаконным повышение акциза.