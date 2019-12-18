Алматы. 18 декабря. КазТАГ — Инфляция в Казахстане постепенно замедлится и стабилизируется на уровне 5-5,5%, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«В Казахстане прогнозируют снижение уровня инфляции. В среднесрочной перспективе инфляция постепенно замедлится и стабилизируется на уровне 5-5,5%», — говорится в сообщении в среду.

В Нацбанке также назвали причины снижения.

«Прогноз инфляции пересмотрен в сторону понижения в результате более медленного роста цен на непродовольственные товары. При этом отмечается вероятность реализации рисков проинфляционного характера в начале следующего года, что связано с возможным ростом цен на платные услуги. Однако инфляция на прогнозном горизонте остается внутри целевого коридора 4-6%», — следует из сообщения.

Согласно ежеквартальному изданию Нацбанка «Обзор инфляции», «замедлению инфляции также будет способствовать благоприятный внешний инфляционной фон на фоне нахождения инфляции в России, ЕС и Китае ниже своих целевых уровней, а также постепенное ослабление давления со стороны внутреннего спроса на фоне снижения эффекта от фискальных стимулов».

Между тем, как отметили в Нацбанке, наблюдаемое в настоящее время в Китае ускорение инфляции, связанное с ростом цен на мясо вследствие снижения предложения свинины, является краткосрочным.

«В 2020 году инфляция в Китае на фоне слабого внутреннего спроса опустится ниже таргетируемого уровня, несмотря на проинфляционное давление слабого юаня к доллару США. По итогам 2019 года, по нашим ожиданиям, инфляция в России составит 3,2-3,7% с дальнейшим понижением ниже 3% в I квартале 2020 года. Выраженным становится воздействие на инфляцию сдержанного спроса, а также отставание в финансировании бюджетных расходов», — говорится в сообщении.

Наряду с этим аналитики Нацбанка отмечают, что более мягкая риторика ФРС США и других центральных банков уменьшает риски перераспределения мирового капитала в пользу развитых стран и снижает давление на валюты стран с развивающимися рынками, в том числе Казахстана.

Напомним, 9 декабря МИА КазТАГ со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК сообщало, что инфляция в Казахстане за 11 месяцев 2019 года составила 4,7%.