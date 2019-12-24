Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Погода без осадков ожидается во вторник на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть территории Казахстана влияет отрог Атлантического антициклона, с которым ожидается прекращение осадков. Лишь северная и восточная части республики по-прежнему находятся во фронтальной зоне, где сохраняются осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, в Мангистауской области с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, временами снег, низовая метель. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура днем -8-10, ночью 16-18.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем -2-4, ночью -10-12.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днем +4+6, ночью -7-9.

В Акмолинской области местами ожидаются снег, метель, усиление ветра 15-20 м/с. Днем -8-13, ночью -15-20.

В Костанайской области днем местами ожидается снег, местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, туман. Днем -4-9, ночью -8-13.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег, местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, туман. Днем -3-8, ночью -10-15.

В Павлодарской области ожидается снег, местами ожидаются низовая метель, ветер 15-20 м/с. Днем -5-10, ночью -15-20.

В Карагандинской области местами ожидаются снег, низовая метель, ветер 15-20 м/с, туман. Днем -12-17, ночью -15-20.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются снег, низовая метель, ветер 15-20 м/с, туман. Днем -5-10, ночью -12-17.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед. Днем -3-8, ночью -6-11.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер 15-20 м/с. Днем +2+7, ночью -4-9.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Днем -3-8 (на юге 0), ночью -8-13.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Актюбинской области местами ожидается туман. Днем -10-15, ночью -15-20.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман. Днем -2-7, ночью -7-12.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с. Днем -2+3, ночью -1-6.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с с пыльной бурей. Днем +4+9, ночью -3+2.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будет наблюдаться колебание водности. В связи с понижением температурного фона на реке Сырдарья на территории Кызылординской области ожидается усиление ледовых образований, возможно образование зажоров/заторов льда на отдельных участках реки», — предупредили синоптики.