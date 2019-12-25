Компания Allseas сообщила, что она приостановила свою деятельность по прокладке трубопровода «Северный поток - 2» «в ожидании принятия пакета законов под общим названием National Defense Authorization Act»

Издание Ouest-France опубликовало статью под названием «Gazoduc Nord Stream 2. L’Allemagne reconnaît que les sanctions américaines auront un impact» — «Газопровод «Северный поток — 2». Германия признает, что американские санкции будут иметь последствия».

В ней говорится так: «Судя по озвученному в понедельник заявлению немецкого депутата-консерватора, есть опасность возникновения задержек с введением в действие гигантского строительного проекта, призванного напрямую снабжать Германию российским газом».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Санкции приведут к задержке с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2», — заявил избранный депутатом Бундестага консерватор Петер Байер, выступая в эфире немецкого общественного радио. — Но я думаю, что оно будет завершено во втором семестре следующего года».

Газопровод, который, по мнению официального Вашингтона, приведет к возникновению чрезмерной зависимости Европы от российских поставок, первоначально должен был быть сдан в эксплуатацию в первом семестре 2020 года.

«Существуют альтернативные решения, которые приведут к задержкам, а также к повышению расходов», — добавил представитель ХДС.

В Москве пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что американские санкции «не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта». Он сказал, что преждевременно говорить об ответных мерах, но предупредил, что инициатива США не останется без ответа».

Издание Ouest-France несколько позже опубликовало материал под названием «Nord Stream 2 : La Russie ne s’inquiète pas des sanctions américaines» — «Газопровод «Северный поток — 2». Россия не беспокоится по поводу американских санкций на эту же тему.

В предисловии к нему говорится так: «Российский премьер-министр Дмитрий Медведев стремится минимизировать воздействие американских санкций, которые Вашингтон хочет наложить на компании, участвующие в строительстве трубопровода «Северный поток — 2».

Далее уже в самом материале излагается следующее: «Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией — это дело нескольких месяцев», — заявил в понедельник, 23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Мы, конечно же, достроим этот трубопровод, — сказал журналистам Медведев. — У «Газпрома» имеются альтернативные варианты (завершения строительных работ). Это займет немного больше времени, однако такой фактор уже не имеет особого значения».

«В американских санкциях нет ничего страшного, — отметил глава российского правительства, — особенно если учесть то, что мы уже заключили транзитное соглашение с украинцами».

Издание Rigzone опубликовало статью под названием «Allseas Suspends Nord Stream 2 Pipelay Activities» — «Компания Allseas приостановила работы по укладке труб».

В ней говорится так: «Компания Allseas сообщила, что она приостановила свою деятельность по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» «в ожидании принятия пакета законов под общим названием National Defense Authorization Act».

В пресс-релизе, размещенном на собственном веб-сайте, компания Allseas указывает на то, что она будет действовать «в соответствии с положениями законодательства о постепенном свертывании», и заявляет, что она ожидает поступления «инструкции, содержащей необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США».

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