Поручение Токаева об использовании пенсионных на жилье не выполнено – внештатный советник

Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Поручение президента РК Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении возможности использования части пенсионных накоплений на покупку жилья не выполнено, заявил известный экономист, внештатный советник главы государства Олжас Худайбергенов.

«Также (президент РК – КазТАГ) поручил рассмотреть возможность использования части пенсионных накоплений на покупку жилья. В итоге минтруда (министерство труда и социальной защиты населения РК – КазТАГ) предлагает разрешить это тем, у кого накопления больше Т10-12 млн, а это всего 102 тыс. человек, причем высокая вероятность, что у них есть жилье. В общем, поручение президента не выполнено», — сообщил Худайбергенов в четверг.

Также он, являясь членом рабочей группы по выработке предложений по данному вопросу, заявил, что «что данное решение является решением минтруда, а не рабочей группы», и что он был «100% против такого решения».

«Президенту нужно было решение, которое устраивает 99% населения, а не 1%», — заметил внештатный советник главы государства.

Экономист отметил, что президент в сентябре прошлого года отложил введение дополнительного 5%-ого пенсионного взноса с 2020 года на 2023 год.

«Также предлагается ввести дополнительные пенсионные взносы с 2023 года. Как будто президент отложил на 2023 год, чтобы ему сказали, что можно ввести с 2023 года», — резюмировал Худайбергенов.

Напомним, 2 сентября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до конца 2019 года «проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования». Позже министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов в кулуарах правительства сообщил, что кабмин совместно с Национальным банком по поручению президента до конца года выработает механизм по снятию части пенсионных накоплений.

16 октября 2019 года мажилисмены, обращаясь к премьеру Мамину с запросом, отметили, что накопления каждого по отдельности вкладчика вопрос обеспечения граждан жильем не решат, «зато общий размер активов ЕНПФ уже превышает Т10,3 трлн и ежедневно растет». Поэтому, по мнению парламентариев, «логично искать консолидированное решение, то есть через централизованные инвестиции в строительство». Как считают депутаты, это выполнимо «только при полной финансовой прозрачности и отсутствии коррупционных схем при строительстве». Мажилисмены призвали кабмин изучить сингапурский опыт и создать адаптированный под казахстанские реалии единый фонд. По их мнению, создание такого фонда «позволит сократить административные расходы, снизить инвестиционные риски, решить мечту многих казахстанцев иметь крышу над головой, получить достойные образование и пенсии».

18 ноября 2019 года Мамин, отвечая на вопрос депутатов мажилиса об использовании части накоплений в ЕНПФ для получения ипотечных кредитов, сообщил, что 54% вкладчиков в Казахстане имеют накопления лишь до Т500 тыс. Также он сообщил, что под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева создана рабочая группа по разработке комплекса мер по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы на основе построения долгосрочных актуарных моделей, в состав которой вошли депутаты сената и мажилиса, представители заинтересованных госорганов, общественных объединений, организаций и независимые эксперты. На заседаниях рабочей группы рассмотрены предложения по консолидации внебюджетной системы соцобеспечения путем создания единого соцфонда и введения одного соцплатежа, повышению эффективности пенсионной системы, а также вопрос переноса срока введения 5% обязательных пенсионных взносов работодателя с 2020 года на 2023 год. Рабочей группой также изучается возможность применения в Казахстане сингапурского опыта по формированию накопительного фонда. Мамин отметил, что членами рабочей группы окончательные предложения не выработаны и их обсуждение продолжается.

26 ноября 2019 года министр Нурымбетов сообщил, что порядка 50% казахстанцев зарабатывают ниже Т100 тыс. Он назвал три причины низких пенсионных накоплений: низкие доходы населения, теневая экономика (МСБ, сфера услуг), задолженность работодателей по пенсионным перечислениям (более Т3 млрд).

9 декабря 2019 года депутат мажилиса Аманжан Жамалов заявил, что менее 1% от общего числа вкладчиков АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) (90 тыс. человек) смогут использовать пенсионные накопления на жилье и образование по обсуждаемому в министерстве труда и социальной защиты населения варианту. Мажилисмен отметил, что «такое решение вызовет серьезное разочарование среди населения, многие могут почувствовать себя обманутыми». Он предложил «сделать гибкую систему расчета порога достаточности для каждой категории вкладчика, исходя из возраста, доходов, права на солидарную пенсию, наличие жилья и так далее».

8 января 2019 года министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов сообщил, что предложения рабочей группы переданы в администрацию президента РК.

«Еще раз хочу сказать, что это все будет зависеть от суммы пенсионных накоплений. Там должно остаться – это требование Международной организации труда (не только для Казахстана, для всех стран) – минимум 40% там (на счету в ЕНПФ – КазТАГ) должно остаться. (…) Достаточная сумма где-то от Т10 млн до Т12 млн. Таких людей у нас где-то 102 тыс. человек. Мы дали такое предложение, чтобы они могли использовать эти деньги на жилье. Следующее предложение – это на лечение. Именно то лечение, которое у нас не предусмотрено ГОБМП или ОСМС», — сообщил Нурымбетов.