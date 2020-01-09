2020: ждать ли разгона инфляции?

Рост потребительских цен неизбежен, но власть склоняется к тому, чтобы искусственно замедлять этот процесс

Из трех возможных вариантов – высокая дама, среднего роста и коренастая – правительство выбрало компромиссный вариант и сделало так, чтобы высокая дама отдыхала до поры до времени, а, может быть, и надолго. Коренастенькая надеется, что на ее улице тоже будет праздник: нам публично обещано это уже в обозримом будущем, правда, в это мало кто верит, и предпосылок для этого нет, но вдруг случится чудо.

А в 2019 году среди всех этих дам солировала средняя, как оказалось, и не такая уж капризная: правительству легко удалось справиться с ее норовом.

В общем, инфляция в нашей стране остановилась на среднем уровне, хотя существовали опасения, что она разгонится до неприличной скорости. В годовом выражении инфляция составила 5,4% по сравнению с 5,3% в 2018 году. В 2013 году, напомним, инфляция была ниже 5% — всего 4,8%.

Что стало дороже, а что – дешевле

Самый большой вклад в рост потребительских цен традиционно вносят продукты питания. В прошлом году цены на продовольственные товары сильно выросли – на 9,6%. Годом ранее, надо отметить, продукты питания подорожали всего на 5,1%.

По сообщению Комитета по статистике МНЭ РК, в 2019 году (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) повышение цен отмечено: на муку – на 27,3%, крупы – на 25,3%, рис – на 21,6%, рыбу мороженую – на 18,2%, баранину – на 16,9%, говядину – на 16,2%, хлеб – на 16%, конину – на 15,4%, картофель – на 14,3%, макаронные изделия – на 13,4%, яйца – на 11,9%, мясо птицы, свинину – по 11,6%, масло сливочное – на 11,3%, изделия из мяса – на 10,3%.

Как видим, рост цен на основные продукты питания – двузначный. Также подорожали кофе, сыр сычужный, булочные и мучные изделия, чай, алкогольные напитки – от 7,3% до 9,7%, то есть, примерно на уровень инфляции. На другой чаше весов оказался сахар-песок, именно он и позволил остаться инфляции однозначной, — он упал в цене сразу на 22,4%.

Стоимость непродовольственных товаров на протяжении года росла умеренно и завершила год на уровне 5%.

Статистики отмечают, что прирост цен на автомобили составил 8,8%, учебно-справочную литературу – 7,8%, канцелярские товары – 6,8%, одежду и обувь – 6,7%, строительные материалы – 6,6%, текстильные изделия – 6,4%, фармацевтическую продукцию, бытовые приборы – по 6,2%, мебель и предметы домашнего обихода – 6,1%, моющие и чистящие средства – 5,8%, товары личного пользования – на 5,7%.

Здесь противовесом стали бензин и сжиженный газ в баллонах, которые подешевели на 4,6%, и 0,4% соответственно.

Платные услуги в целом за год подорожали на символические 0,7%. Уровень цен на услуги культурных мероприятий вырос на 8,4%, санаториев – на 7,4%, здравоохранения – на 6,7%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 6%, услуги общественного питания – на 5,9%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств – по 5%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 5,4%, железнодорожным пассажирским транспортом – на 4,1%, а воздушным транспортом подешевел на 7,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 10,5%, холодную воду – на 7,7%, канализацию – на 7,2%, горячую воду – на 6,1%, электроэнергию, газ, транспортируемый по распределительным сетям – по 4,3%, вывоз мусора – на 3,7%.

Ускорение или торможение?

Эксперты инвестиционного банка Halyk Finance назвали инфляцию 2019 года стабильной. Но только благодаря вмешательству государства она не вышла из-под контроля и осталась практически в середине коридора: в прошлом году были уменьшены тарифы на услуги госмонополий в сфере ЖКХ (-2,7%) и снижены цены на ГСМ (бензин -4,6%).

«В результате, к примеру, платные услуги повысились за год на скромные 0,7%, тогда как в 2018 году их рост равнялся 4,5%», — отметили аналитики. Они уверены, что «Фактически разницу между ростом цен на услуги в эти последние два года можно рассматривать как потенциальное давление на инфляцию, которое было искусственно снято с потребительского рынка. При этом издержки были временно переложены с потребителей на компании, занятые в этом секторе. Так, за 9 месяцев 2019 года прибыль «СамрукЭнерго» упала на 65% г/г, «КЕГОК» – на 7% г/г».

Что касается прогнозов на 2020 год, то в Halyk Finance считают, что в отношении динамики инфляции существует высокая неопределенность, связанная с необходимостью увеличения тарифов ЖКХ для покрытия затрат на обновление обветшавших основных фондов. Помимо этого, по данным Минфина РК ожидается увеличение стоимости бензина на 7% в связи с повышением акцизов.

Среди негативных ожиданий – дальнейшее подорожание основных для казахстанцев продуктов питания. О том, что введение новых требований в рамках ЕАЭС может привести к подорожанию мяса, хлеба и молочной продукции, недавно сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«Мы полагаем, что изменение регулируемых тарифов будет происходить постепенно для минимизации негативного воздействия и сохранения контроля над ценами. Наш прогноз инфляции в 2020 году соответствует 5,5%», — отмечают эксперты. Они полагают, что инфляционные риски со стороны расходов госбюджета, которые хоть и должны снизиться примерно на 1 процентный пункт от ВВП по сравнению с 2019 годом, но останутся на высоком уровне за счет финансирования роста зарплат бюджетникам и увеличения пенсий.

И в то же время импорта инфляции, которая, например, происходит при росте цен на импортируемые товары, ждать не стоит. «На фоне ожидаемого замедления глобальной экономики влияние внешних факторов на инфляцию оценивается нами как умеренное», — резюмируют аналитики.

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