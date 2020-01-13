Нур-Султан. 13 января. КазТАГ – 1,2 млн субъектов бизнеса на три года освободили от уплаты налогов в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики.

«Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте» с 1 января 2020 года ряд отечественных налогоплательщиков освобождены от уплаты налогов до 1 января 2023 года. (…) Освобождение от налогов на доход распространится на 1,2 млн субъектов микро- и малого предпринимательства. Это позволит бизнесу за три года сэкономить более Т380 млрд, направить высвобождавшиеся средства на развитие своей деятельности», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как пояснили в ведомстве, это делается для облегчения налоговой нагрузки на представителей малого- и микро-бизнеса.

«В соответствии с законодательством микро-бизнес – это индивидуальные предприниматели с количеством работников до 15 человек и с годовым доходов до 30 тыс. МРП (Т79 млн), малый бизнес – это индивидуальные предприниматели и юридические лица с количеством работников до 100 человек и с годовым доходом до 300 тыс. МРП (Т795 млн)», — уточнили в МНЭ.

Налогом на доход является корпоративный подоходный налог для юридических лиц, индивидуальный подоходный налог для индивидуальных предпринимателей, единый земельный налог для крестьянских или фермерских хозяйств, а также социальный налог для предпринимателей, осуществляющих деятельность в СНР на основе упрощенной декларации.

«Все остальные налоги и платежи будут уплачиваться при возникновении обязательств. При этом, освобождение от уплаты налогов распространяется на субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы (СНР)», — сообщили в миннацэкономики.

Вместе с тем, не освобождаются от налогов налогоплательщики, осуществляющие:

1) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

2) производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;

3) деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;

4) проведение лотереи;

5) деятельность в сфере игорного бизнеса;

6) деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;

7) банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);

8) аудиторскую деятельность;

9) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

10) деятельность кредитных бюро;

11) охранную деятельность;

12) деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

13) деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;

14) реализацию полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;

15) розничную реализацию отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута;

16) внешнеэкономическую деятельность.