«Статья об Абае, отсылающая к «елбасы». «Тема парламентских выборов и особенно времени их проведения является дискуссионной среди самой правящей элиты». «Ситуация, когда в банки загоняли миллиарды, повторится, пока кто-нибудь за это не сядет»

Сетевой Казахстан 13 января 2020г.

AZATTYQ . ORG . Асылхан МАМАШУЛЫ — «Статья об Абае, отсылающая к «елбасы». Мысли после прочтения» — В статье, посвященной 175-летию казахского поэта и мыслителя Абая, президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ критикует тех, кто «твердит о необходимости перемен и поддается популистским идеям». Скептики между тем задаются вопросом, следуют ли сами власти нравственным заветам Абая. Статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в 21-м веке» вышла в официальной газете «Егемен Казахстан» 9 января. Почти сразу же государственные структуры и некоторые блогеры подключились к «рекламированию» публикации.

TIME . KZ . «Страсти по оппозиции» — В Алматы партия “Ак жол” представила общественности и журналистам подготовленный ею законопроект о парламентской оппозиции. Событие в политической жизни страны довольно примечательное, поскольку на втором заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) при президенте Казахстана, прошедшем в декабре прошлого года, о необходимости создания института парламентской оппозиции заявил в числе других важных инициатив (декриминализировать наказание за клевету, отменить смертную казнь, упростить процедуру регистрации политических партий и т. п.) глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Но кто бы мог подумать, что именно по поводу новеллы о парламентской оппозиции возникнут обвинения… в плагиате!

«Где дёшево — там и рвётся» — Дешевый госаппарат дорого обходится народу, а потому отпускные в размере 3 млн тенге для вице-министра сельского хозяйства Гульмиры ИСАЕВОЙ вполне разумная сумма. Такое мнение на брифинге высказал руководитель департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр САБИРБАЕВ.

«Следить будет строго» — Все штрафы за выявленные камерами “Сергек” нарушения дорожного движения до тиына поступают в бюджет, уверяет полиция Алматы.

PLATON . ASIA . «Андрей Чеботарев: «Есть риски новых протестов» — Судя по всему, тема парламентских выборов и особенно времени их проведения является дискуссионной среди самой правящей элиты. Есть основания в пользу их проведения как в конституционные сроки, так и досрочно (подробно они представлены в одном из моих прошлогодних интервью. Если руководствоваться здравым смыслом, то Акорде и «Библиотеке» логично сойтись в проведении выборов в 2021 году, реализовав до этого хотя бы первый пакет реформ Токаева. В противном случае есть риски проявления новых протестов с еще большими масштабом и последствиями, чем в прошлом году.

365 INFO . KZ . «Стоит ли Казахстану стремиться в НАТО?» — Вся Центральная Азия и Казахстан в частности представляют стратегический интерес для НАТО, считает эксперт Мурат ЛАУМУЛИН. Но чем альянс может нам помочь? Об этом он пишет в работе «Современное состояние НАТО». Мы сотрудничаем с Альянсом в некоторых сферах, но в целом пытаемся соблюдать политику многовекторности. Долго ли удастся ее придерживаться?

«Бедным закрыли вход в банки — они пойдут в ломбарды» — Расцвет ломбардов и ростовщичества прогнозирует эксперт Ботагоз ЖУМАНОВА на фоне запрета выдавать кредиты малообеспеченным казахстанцам.

IA — CENTR . RU . Джанибек СУЛЕЕВ – «Кое-что о состоянии и перспективах культуры в Казахстане, или почему феномен (эффект?) карго-культа становится доминирующим» — Не имеет значения, сознательно или стихийно советское, т.е. западное, культурное наследие в настоящий момент разрушается, деконструируется, и даже механически отрицается. Это процесс объективный, поскольку того типа государственности, что очевидно для всех, не только больше нет, но никогда не будет. К тому же, носители советского типа культуры сходят с государственной, общественной, семейной арены естественным образом. Это сужающийся культурный ареал, но важно понять, что приходит ему на смену, какие изменения происходят, и будут происходить.

PROFILE . RU . Ярослав РАЗУМОВ – «Почему в Казахстане резко усилились антикитайские настроения» — Скорее всего, в синофобию канализировалась общая усталость общества от политической системы Казахстана. Именно поэтому всплеск антикитайских настроений пришелся на прошлое лето, когда усилилось ощущение, что транзит власти в стране не подразумевает никаких принципиальных изменений, а кое в чем, например, в развитии культа личности, даже углубляет прежние практики. У синофобии два лица: образ «китайского колонизатора» идет рука об руку с образом коррумпированного казахского чиновника. По сути, речь идет о росте критических настроений по отношению к власти, а зримая антикитайская составляющая придает этим настроениям общенациональный характер, не позволяя «расползтись» по региональному, родовому, языковому или религиозному принципам.

CARAVAN . KZ . «Ситуация, когда в банки загоняли миллиарды, повторится, пока кто-нибудь за это не сядет» — Проверки покажут часть скрытых проблем, однако все проблемы банков – прежде всего в экономике, – считает финансовый консультант Расул РЫСМАМБЕТОВ. – Маловероятно, что после такой акции государство откажется от прямой или непрямой поддержки банков. Если не будет программы финансовой устойчивости, то будет “дорожная карта бизнеса”. Если не будет карты – будет программа развития территорий. Главное, будут деньги, которые прогонят через банки. Мы эту практику еще не изжили. И ситуации, как в тот же банк “Астана” загнали миллиарды, пару раз еще повторятся. До тех пор, пока за это кто-нибудь не сядет.

«Окно возможностей. Почему Казахстан теряет уникальный шанс» — Представитель РК может занять ключевую должность в патентной системе ООН. Но остается совсем мало времени, чтобы использовать столь редкий шанс. “КАРАВАН” расспросил обо всем этом кандидата на пост гендиректора Всемирной организации интеллектуальной собственности, ныне президента Евразийского патентного ведомства Сауле ТЛЕВЛЕСОВУ.

«Столичные традиции: почему обещания построить ТЭЦ-3 так и остались словами» — Есть у столичных властей традиция: каждый год обещать, что уж к следующему-то отопительному сезону ТЭЦ-3 будет запущена. И так – уже три года подряд. Памятную капсулу начала строительства ТЭЦ-3 в казахстанской столице закладывал Карим МАСИМОВ еще в свой первый приход на пост премьер-министра РК. Как писали в то время СМИ, с ее появлением наконец пропадет необходимость сооружения автономных источников тепла в районах многоэтажного строительства, она удовлетворит возрастающие потребности в энергоресурсах и повысит надежность энерго-, теплоснабжения Астаны.

VLAST . KZ . «Аскар Жумагалиев: «Выбора нет, цифровизация вокруг нас»» — Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар ЖУМАГАЛИЕВ больше десятилетия руководит ведомствами, ответственными за цифровизацию жизни казахстанцев – от создания ЦОНов и «электронного правительства» до внедрения программы «Цифровой Казахстан». В интервью он рассказывает, почему Казахстан обязан растить IT-специалистов, развивать технологическую сферу и за кем цифровое будущее.

EHONEWS . KZ . «Айнур Курманов: зуд переименований связан с желанием отвлечь от насущных проблем и увести молодежь в сторону национализма» — После этого, представители националистических организаций начали кампанию в социальных сетях по переименованию Павлодара, Петропавловска, Усть-Каменогорска, Уральска и других городов с русскими названиями. Противники этих инициатив со своей стороны начали публиковать посты и комментарии против таких действий, усматривая в этом новую волну по декоммунизации и дерусификации названий населенных пунктов. Выступает против таких переименований и сопредседатель Социалистического Движения Казахстана Айнур КУРМАНОВ, который считает, что эта кампания инициирована сверху и уже давно на деле проводится во всех регионах страны.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Вызовы для Минсельхоза: чего не хватает казахстанскому Агропрому?» — Как раз по завершению прошлого года исчерпали свой срок сразу несколько основополагающих государственных и правительственных программ: «Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы». Не менее основополагающая «Государственная программа инфраструктурного развития «Нурлы Жол» на 2015-2019 годы». А также и «Программа развития регионов до 2020 года» и «Государственная программа развития образования и науки на 2016-2019 годы». Плюс, «Программа развития сферы услуг до 2020 года». И в первые же рабочие дни нового года правительство переутвердило исчерпавший себя программный пакет на новые сроки, не особо прибегая к отчетам по результатам и публичным обсуждениям новых проектов. Причины чего станут тем более понятными, если заглянуть в раздел показателей выполнения государственных и правительственных программ сайта Комитета по статистики: особо хвалиться достижением поставленных целей и выполнением целевых индикаторов не приходится.

INFORMBURO . KZ . «Пожизненное лишение водительских прав и ещё 10 поправок в Уголовный кодекс. Разбор» — 27 декабря Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности». Закон вносит поправки в 69 статей 10 глав Уголовного кодекса и 72 статьи Уголовно-процессуального. Informburo.kz разбирает, как изменится законодательство с 11 января 2020 года.

«Редакция «Жас Алаша» против назначения главным редактором Инги Иманбай. Кто она такая?» — После смены руководства первый номер общественно-политической казахоязычной газеты не вышел. Таким образом коллектив объявил протест. Общественно-политическую независимую казахоязычную газету «Жас Алаш» возглавила Инга ИМАНБАЙ. До неё кресло главного редактора занимал Руслан ЕРБОТА. Рассказываем, что известно о новом руководителе «Жас Алаш».

RATEL . KZ . Сапа МЕКЕБАЕВ – «Возвращение Бората» — Аким Туркестана Рашид Абатуллаевич АЮПОВ через Facebook обратился к режиссеру фильма «Призрачная шестёрка» (6 Underground) Майклу Бенджамину БЭЮ. Автору письма не понравилось (или понравилось?), что в американском комедийном боевике речь идет о том, как угнетаемый народ свергает диктаторский режим в вымышленной стране Тургистан, чье название подозрительно схоже с названием нового административного центра демократически ориентированной Южно-Казахстанской области.

MATRITCA . KZ . Полина ШИМАНСКАЯ — «Я Димаша Ахметовича Кунаева знала в домашней обстановке, в уютных туфлях и рубашке» — Про Димаша КУНАЕВА написано и сказано много, но как-то все в общих чертах, пафосно, а в последнее время и с долей критики. Чаще всего о нем говорили мужчины, коллеги, подчиненные, соратники. Когда ко мне обратилась Алия БЕЛЬГИБАЕВА, его личная медсестра, я, конечно, не раздумывая приехала в ее маленькую квартиру в центре города. Рассказчица поверила, наконец, чтобы о человеке помнили и знали, нужны не бронзовые статуи и талмуды в кожаных переплетах, а просто человеческие детали, какие знала она о первом секретаре Казахской ССР Динмухамеде Кунаеве.

LITER . KZ . «Лекарство от диабета: новый способ «разводить» казахстанцев в Интернете. Расследование» — Мошеннические сайты предлагают казахстанцам дешевую продукцию, которая не только неоправданно стоит, но и может таить в себе опасность для здоровья. Естественно, ни о каких лечебных свойствах, которые приписывают ей рекламодатели, речи не идет. В рамках собственного расследования Liter.kz отдал на экспертизу «чудодейственное средство против диабета и его осложнений». Результаты получились крайне безрадостные, давайте разбираться.

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