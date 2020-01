Но, с другой стороны, принято считать, что Дональд Трамп пока еще остается чуть ли не первым и единственным за весь период после Второй мировой войны президентом США, у которого не было «своей войны»

Газета Tehran Times опубликовала переданную из Тегерана статью под названием «Trump is the most dangerous man in the world: Adib-Moghaddam» — «Трамп является самым опасным человеком в мире: Адиб-Могаддам».

В предисловии к ней говорится так: «Профессор Аршин Адиб-Могаддам, руководитель Центра иранских исследований Лондонского института Ближнего Востока, считает, что «Трамп является самым опасным человеком в мире».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Сразу же после его избрания (президентом Соединенных Штатов Америки) я сказал, что Дональд Трамп является самым опасным человеком в мире именно потому, что он по существу лишен интеллекта, а тем более — стратегической проницательности.

Правящие круги американского государства находились в состоянии войны, по сути, с момента его возникновения. Особенно — в период после Второй мировой войны. Речь, в конце концов, идет о гарнизонном государстве, вооруженном до зубов и готовом применить силу в нарушение норм международного права и решений многосторонних организаций. Период президентства Обамы, когда дипломатия и формирование альянса заменили собой политику санкций и односторонних военных действий, явился исключением из этого правила.

Конечно, применение одномерного подхода к оценке Соединенных Штатов неприемлемо, но складывается впечатление, что демократия в этой стране все больше и больше отходит от либерального курса. И такое смещение благоприятствует президентской политике, которая, безусловно, носит произвольный и почти диктаторский характер. Во всяком случае, тот факт, что этот президент может просто так убить высокопоставленного военного чиновника в чужой стране без одобрения парламента или, в данном случае, Конгресса США, свидетельствует о структурном недостатке этой демократии».

Но, с другой стороны, принято считать, что Дональд Трамп пока еще остается чуть ли не первым и единственным за весь период после Второй мировой войны президентом США, у которого не было «своей войны». Американские военные при Билле Клинтоне бомбили югославскую столицу Белград, при Джордже Буше-младшем — вторглись на территорию Ирака, при Бараке Обаме – бомбили ливийскую столицу Триполи. А Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании давал слово покончить с дорогостоящими войнами за рубежом и, став президентом, предпринимал попытки выполнить это обещание. В начале октября прошлого года, когда президент США объявил о решении вывести американские войска с северо-востока Сирии, он был раскритикован как своими оппонентами-демократами, так и своими сторонниками-республиканцами, а курды, которых официальный Вашингтон поддерживал, охарактеризовали такой шаг хозяина Белого дома как «удар в спину». Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию, осуждающую решение Дональда Трампа о выводе американских военных из Сирии. Причем за нее отдали голоса конгрессмены — как из демократического, так и республиканского лагеря. Сам президент при этом оправдывался таким образом: «Почему наши солдаты должны находиться между двумя противоборствующими сторонами, у которых потенциально сотни тысяч бойцов? Меня выбрали для того, чтобы я вернул солдат домой».

Всего 225 тысяч американских военных находятся за границей, а именно в Европе и Азии. И это – не считая тех военнослужащих США, которые сейчас пребывают на Ближнем Востоке. В странах Африки находится порядка 6-7 тысяч американских военных. Численность военнослужащих США на Ближнем Востоке (включая Малую Азию) составляет, согласно данным газеты Washington Post от 5 января 2020 года, 53 тысячи 906 человек. В Турции – 2,5 тысячи. В Сирии – 800. В Ираке – 6 тысяч. В Иордании – 3 тысячи. В Кувейте – 13 тысяч. В Бахрейне – 7 тысяч. В Саудовской Аравии – 3 тысячи. В Катаре – 13 тысяч. В ОАЭ – 5 тысяч. В Омане – 606. А еще в Афганистане находятся 14 американских военнослужащих. Все названные государства являются соседями Исламской Республики Иран (ИРИ) по региону. Только в двух из всех граничащих с ИРИ стран нет военных баз США. Это – Азербайджан и Туркменистан. Таково окружение, в котором находится Иран. Поэтому, наверное, неудивительно то, что иранский правящий режим видит свою страну осажденной крепостью, которой грозят со всех сторон.

