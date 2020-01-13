Утвержден перечень комиссий и иных платежей по банковским займам физлиц в Казахстане

Нур-Султан. 13 января. КазТАГ – Утвержден перечень комиссий и иных платежей по банковским займам физических лиц в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Согласно постановлению Национального банка РК, к комиссиям и иным платежам, связанным с выдачей и обслуживанием займа, выданного (выдаваемого) физическому лицу, относятся следующие комиссии и иные платежи:

1) за рассмотрение заявления и документов на получение займа;

2) за организацию займа;

3) комиссии за изменение условий предоставленного займа: графика погашения; валюты займа; ставки вознаграждения; методов погашения займа;

4) комиссии за рассмотрение вопросов по: изменению условий, связанных с заемщиком (созаемщиком), гарантом (поручителем) по инициативе заемщика (созаемщика), гаранта (поручителя); изменению условий обременения предмета залога по займу, а также при замене предмета залога; замене залогодателя; выдаче по заявлению клиента правоустанавливающих документов на предмет залога, содержащихся в кредитном досье клиента; выдаче по заявлению клиента справки о согласии на регистрацию (снятие с регистрации) по месту жительства физического лица, на узаконение перепланировок, построек, пристроек, произведенных на территории залогового обеспечения; оказанию услуг по оформлению права собственности и (или) права залога на имущество, введенное в эксплуатацию при смене залогодателя; оказанию услуг по изменению целевого назначения недвижимого имущества, разделению земельных участков на доли; выдаче по заявлению клиента справки о разрешении на замену регистрационного номера транспортного средства, являющегося залоговым обеспечением, на переоформление свидетельства о регистрации транспортного средства, на восстановление утерянных документов по транспортному средству;

5) платежи клиента в пользу страховой организации, если выгодоприобретателем по договору страхования в случае наступления страхового случая выступают банк второго уровня, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций (далее – банк), за исключением платежей клиента в пользу страховой организации при страховании предмета залога по договору залога, обеспечивающего обязательства клиента по договору банковского займа, и находящегося в пользовании залогодателя;

6) платежи клиента гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за оценку передаваемого в залог имущества;

7) платежи клиента в пользу организаций (посредников), оказывающих услуги банку по привлечению клиентов, осуществлению проверки документов, предоставляемых клиентами, на соответствие условиям выдачи займа, передаче документов клиентов банку, приему платежей и переводов от клиентов банка в счет погашения займов;

8) за выдачу по заявлению клиента справки о ссудной задолженности по займу;

9) за частичное (полное) досрочное погашение займа.

Указанный перечень действует в отношении банковского займа, выданного (выдаваемого) физическому лицу и не связанного с осуществлением физическим лицом предпринимательской деятельности.