Нужна новая структура власти для новой экономики

Экономика 18 0
Экономист Айдархан Кусаинов о министерстве регионального развития, акиматах и другой инфраструктуре для экономики простых вещей

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