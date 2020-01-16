Нужна новая структура власти для новой экономики 16.01.2020 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 18 0 Экономист Айдархан Кусаинов о министерстве регионального развития, акиматах и другой инфраструктуре для экономики простых вещей Похожие материалы: «Новая Акорда не «токаевская», а работающая администрация президента Токаева». «Государственный аппарат Казахстана не понял программу «Рухани Жангыру» и превратил её в профанацию». «Что общего между «Сергек» и «Күнделік»?». «Откуда у казахов столько земли?» «Ждать ли Казахстану отставки правительства?». «Митинги и пикеты сейчас нужны всем». «Филькина грамота»: что не так с новой языковой программой Казахстана?». «Как хочется устроить очную ставку между Минздравом и Минтруда!». «Реально ли прожить на 30 тыс. тенге в месяц?» «8 минут Токаева, задавшие новый тренд». «Гуляли — веселились, очнулись — прослезились…». «Риски для экономики РК: на первом месте — печатный станок Нацбанка». «Смогут ли казахи стать интеллектуальной нацией?». «Кому выгодно развалить казахстанскую школу?» «Власти продолжат искать оптимальный баланс между «нужно что-то менять» и «нельзя расшатывать систему» Тогжан Кожалиева: Есть фигуры — Масимов, Тасмагамбетов, от них зависят дальнейшие шаги власти