«Ждать ли Казахстану отставки правительства?»

Сетевые СМИ о предстоящем заседании кабмина

Ирина ГУМЫРКИНА – «Казахстан-2020: ожидания и реальность» — Казахстан с момента обретения независимости традиционно много внимания уделял планам: в республике принято множество программ, которые указывают, какой она станет к определенной дате. Большие программы – Казахстан-2030 или Казахстан-2050 – обозначались президентом как основные ориентиры для развития страны. Большое число программ было ориентировано и на 2020 год. К этой дате республика планировала стать более конкурентоспособной, развить перерабатывающую отрасль, улучшить жизнь граждан и свое положение в рейтингах. О части планов Vласть писала еще в 2013 году. Разбираемся, какие из планов выполнены, а что так и осталось лишь планами.

Правительство ожидало, что к 2020 году Казахстан войдет в рейтинг 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, будет находиться в списке первых 35 стран рейтинга Doing Business Всемирного банка и в первой трети государств в рейтинге Transparency International по индексу восприятия коррупции.

В число 50 конкурентоспособных стран по оценке Всемирного экономического форума Казахстан вошел в 2013 году, в 2015 году республика достигла в нем 42 позиции – наивысшей в истории, а уже на следующий год выпала из первой 50-ки и до настоящего времени в нее так и не вернулась. По итогам прошлогоднего рейтинга Казахстан – 55-й в рейтинге.

В 2018 году страна впервые вошла в 30-ку лидеров в рейтинге Doing Business, а в 2019 году Всемирный банк повысил позиции Казахстана в этом рейтинге на 3 пункта – с 28 до 25 места.

В Индексе восприятия коррупции международной неправительственной организации Transparency International за 2018 год республика набрала 31 балл и занял 124 строчку, находясь, таким образом, ближе к последней трети рейтинга, чем к первой, где планировала быть.

Джанибек СУЛЕЕВ – «Вызовы для Казахстана в 2020-м» — Теперь перейдем ко второй части наших рассуждений и коснемся не глобальных вещей, а подробнее вглядимся в те проблемы, сугубо внутренние мейнстримы, которые, увы, явно будут отравлять нам жизнь и в наступившем году. Причем, независимо от того, как быстро завершится последний акт подзатянувшегося транзитного периода по-казахски. И власть, и общество должны, засучив рукава, начать осмысленно решать накопившиеся проблемы объективного и субъективного характера. Что означает «осмысленно»? А то, что осмысление начинается с упорядочения всех проблемных точек сегодняшнего, с позволения сказать, «развития» страны, а затем их артикуляции, обнародования, а не трусливого замалчивания в угоду красивых, но по-сути никчемных и дутых отчетов.

Экономический блок. Ни для кого не секрет, что страна поднялась и продолжает держаться на плаву за счет поставок сырья, природных ископаемых.

Социально-экономическая обстановка. Из понятийного и фактического оборота, прежде всего правительства — если не считать инициированных самим президентом (новым президентом!) документов регламентирующих поддержку многодетных матерей и совсем уж социально ущемленных слоев населения, случившихся прямо скажем в пожарном порядке — исчезла сама формулировка «социальное государство» и соответствующая работа, на системном уровне прежде всего.

Тем временем, на наших глазах Казахстан превращается в квази-коммерческое государство с нацеленностью на взимание все большего количества непрозрачных внебюджетных сборов. И это происходит на фоне все более и более заметного обеднения населения и его дифференциации по уровню доходов. Сегодня мы вправе вести речь о паупериазции определенного социального слоя – бедные становятся еще беднее, ну а богатые еще больше отрываются от средних слоев, также вынужденных туго затягивать пояса семейных бюджетов. Такие социальные перекосы уже не просто чреваты, а беременны трудноконтролируемыми вспышками недовольства тех или иных слоев населения…

Помимо такого рода проблем наметился целый ряд негативных процессов, которые стоят на пути к прогрессу — и поэтому нужна как воздух адекватная оценка происходящего. Например, создался и разрастается совершенно деструктивный тренд на исламизацию и архаизацию медийной и политической сферы. Он произрастает и идет рука об руку со следующим негативными трендами, как то: откровенное снижение интеллекта, правовой и функциональной грамотности населения, в том числе среди молодежи, новых поколений… Что в свою очередь, порождает фрагментацию общества по медийному потреблению и разности взглядам по базовым, в данном случае, демократическим ценностям.

«Что стоит за десятидневной отсрочкой заседания правительства с участием президента?» — Похоже, мы становимся свидетелями нарастающего противостояния правительства и администрации президента. Вернее, тех сил в АП, которые видят усиливающуюся тенденцию пробуксовки инициатив президента ТОКАЕВА – с одной стороны, и тех, кто тормозит эти инициативы на уровне исполнения – с другой.

13 января в эфире государственного телеканала «Хабар-24» схлестнулись (другого слова не подберешь!) внештатный советник президента Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ и министр труда Биржан НУРЫМБЕТОВ. Худайбергенов, напомним, ранее констатировал невыполнение правительством в лице Минтруда президентского поручения — проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования. В скобках заметим: многие эксперты раскритиковали эту идею еще в сентябре после того, как Касым-Жомарт Токаев впервые озвучил ее в своем президентском послании. Однако, Худайбергенов уверен: задача выполнима.

По существу, советник президента выдвинул ультиматум если не всему правительству, то его социально-экономическому блоку. Примечательный штрих: сразу после «наезда» дату заседания кабмина с участием президента, на котором должны быть рассмотрены итоги 2019 года, перенесли на десять дней – со вторника14 января на пятницу 24-го. Причем, судя по сведениям наших источников в Акорде, советники и помощники Токаева в экстренном порядке готовят для него некое «программное» выступление.

Некоторые политологи пророчат отставку правительства с возможной сменой премьер-министра. В том числе не исключается очередное пришествие на этот пост Карима Масимова, место которого в КНБ якобы займет племянник елбасы Самат Абиш.

«Ждать ли Казахстану отставки правительства?» — В Казахстане на 24 января назначено расширенное заседание кабмина, а значит, на нем возможно и присутствие главы государства. Некоторые местные СМИ уже начали обсуждение вопроса возможной отставки министров. Продолжит ли правительство работать в прежнем составе? ИАЦ МГУ собрал самые яркие публичные высказывания экспертов.

Андрей ЧЕБОТАРЕВ — С учетом предстоящего расширенного заседания правительства отдельные СМИ заинтересовались возможной его сменой. Формальным основанием для этого может выступить невыполнение правительством отдельных поручений президента по социальным, земельным и иным вопросам. Понятно, что глава государства и без этого заинтересован сменить премьера и тех министров, которые были назначены еще Елбасы. Однако у Аскара Мамина есть хорошая гарантия поработать на своем посту хотя бы до проведения парламентских выборов в виде поручения Нурсултана Назарбаева как председателя партии «Nur Otan» обеспечить разработку предвыборной программы партии.

Ислам КУРАЕВ — Да, проблем много, но это правительство частично решало вопросы различного характера. Были проблемы в министерстве образования, а также в министерстве труда и социальной защиты населения. На данный момент все ведет к тому, что будет ряд перестановок, включая премьер-министра, но все может поменяться в последний момент. Следовательно, делать поспешные заявления будет абсурдным. Следует вывод, что Аскар Мамин пока только создал хороший образ правительства, но насколько оно было эффективно, оценить теоретически нереально.

Отставка кабмина является только одной стороной вызревающей повестки, с другой – обсуждение якобы приближающихся парламентских выборов. Почему довод о съезде партии не доказывает подготовку к предвыборному марафону? Есть масса причин, по которым в ближайшие месяцы ждать объявления кампании не стоит.

Бауржан ТОЛЕГЕНОВ — По традиции в начале года в кулуарах власти обсуждается вопрос подтверждения правительством мандата на продолжение работы. Эта постановка вопроса уже классическая для этого календарного периода и связана она с расширенным заседанием кабмина, которое проводится в начале года. Однако в этом году пикейные жилеты параллельно заняты и обсуждением якобы скорых парламентских выборов. Приводятся разные доводы, главных из которых предстоящий февральский съезд партии власти.

Первый пакет реформ от Нацсовета законодательно оформить можно только через парламент, поскольку у президента нет опции по изданию указов, имеющих силу закона. Если же парламент самораспускается, то принятие реформ растягивается как минимум до лета.

Конечно, не всегда и не все действия власти подаются логике, но в данном случае она будет действовать рационально. Поэтому готов поспорить на бутылку виски, что до осени парламентских выборов не будет.

Оправдаются ли прогнозы экспертов? Изменят ли ситуацию предстоящее заседание кабмина и намеченный на февраль съезд правящей в стране партии? С уверенностью можно сказать лишь то, что эти два события имеют шансы стать первыми яркими политическими событиями 2020-го года в Казахстане.

Юрий МАСАНОВ – «Что будет с экономикой Казахстана в 2020 году? Прогнозы Правительства и международных организаций» — 10 января премьер-министр страны Аскар МАМИН сообщил о росте валового внутреннего продукта на 4,5% за 2019 год. Это больше прогноза Правительства в 3,8%, но ниже цифры в 5%, о важности достижения которой Мамин заявлял в мае прошлого года.

Основными драйверами экономики, заявил глава кабмина на встрече с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, стали строительство, транспорт, торговля и связь. При этом обрабатывающая сфера опередила по росту горнодобывающую отрасль, показав рост в 4,4% против 3,7%. Аналогичные драйверы – обрабатывающая промышленность, сфера услуг и строительство – должны поддержать экономику и в 2020-м. На наступивший год Правительство прогнозирует реальный рост ВВП в 4,1%.

Однако международные финансовые институты говорят, что содействовать росту будут растущие государственные расходы, в том числе на социальные нужды, а в среднесрочной перспективе рост замедлится из-за снижения цен на энергоресурсы. Рейтинговые агентства возлагают надежды вовсе не на обрабатывающую промышленность, а на нефтегазовый сектор. Informburo.kz собрал все прогнозы, чтобы понять, что ждёт казахстанскую экономику в 2020 году.

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